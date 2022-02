Protecția de la Kaspersky în cel mai recent film SF al lui Roland Emmerich, Moonfall

O companie de securitate cibernetică joacă un rol crucial în protejarea eroilor din Moonfall, în călătoria lor istorică pentru salvarea Pământului.

Ce-ar fi dacă într-o bună zi, omenirea ar fi amenințată de singurul său satelit natural – Luna?

Noul film SF, Moonfall, este regizat de renumitul Roland Emmerich și scris de el împreună cu Harald Kloser și Spenser Cohen. Filmul spune o poveste captivantă în care o forță misterioasă scoate luna de pe orbită și o plasează pe o traiectorie de coliziune cu Pământul, punând în pericol viețile tuturor. Cu doar câteva săptămâni până la impact și la distrugerea totală a lumii, soarta omenirii depinde de un director al NASA, fost astronaut, de fostul său coleg retras în dizgrație și de un împătimit al teoriilor conspirației. Acești eroi improbabili organizează o misiune de ultimă oră, aparent imposibilă, în spațiu, lăsându-i în urmă pe toți cei pe care îi iubesc, doar pentru a afla că luna noastră nu este ceea ce credem că este. Filmul Moonfall este distribuit în România de Vertical Entertainment din 4 februarie, exclusiv în cinematografe.

În acest film palpitant, eroii Moonfall călătoresc ca să salveze Pământul într-o navă spațială care fusese retrasă din misiuni, cu sistemele Kaspersky alături, pentru a-i proteja în călătoria lor. În fața amenințărilor necunoscute, sistemele Kaspersky asigură funcționarea în siguranță a misiunii lor.

„Mulțumim companiei Kaspersky și tuturor mărcilor partenere în film, pentru că au făcut echipă cu noi în realizarea Moonfall. Așteptăm cu nerăbdare lansarea în cinematografe ca să împărtășim succesul cu toți colaboratorii noștri”, spun producătorul și regizorul Roland Emmerich și scriitorul și producătorul Harald Kloser, într-o declarație comună.

Andrew Winton, Vice President of Global Marketing la Kaspersky, spune despre această colaborare: „Suntem foarte încântați și mândri să facem parte din filmul vizionar al lui Roland Emmerich, Moonfall. La fel ca în filmul său, în care protejăm misiunea spațială vitală a eroilor, misiunea noastră, la nivelul companiei, gândindu-ne la viitor este să construim o lume mai sigură pentru umanitate, al cărei viitor nu poate fi imaginat fără progres tehnologic. Prin urmare, este deosebit de important ca dezvoltarea și urmărirea continuă a explorării spațiului să fie conduse în mod activ de tehnologia avansată. Abia așteptăm ca publicul global să vadă acest film epic în cinematografe și să descopere rolul nostru în călătoria extraordinară a personajelor.”

Puternic susținător al soluțiilor și inovațiilor tehnologice, Kaspersky are o lungă istorie de sprijinire a inițiativelor în domeniul științelor spațiale. Compania s-a implicat activ în explorarea spațiului prin parteneriatul cu Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center, oferind cursuri speciale de securitate cibernetică pentru cosmonauți și specialiștii IT care lucrează la centru. Kaspersky a susținut, de asemenea, festivalul Starmus – un eveniment anual care combină știința, arta și muzica reunind oameni de știință proeminenți, artiști și exploratori ai spațiului pentru a inspira următoarea generație de genii. Kaspersky a colaborat, de asemenea, cu un start-up de curățare a resturilor spațiale pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la deșeurile spațiale și pentru a atrage atenția globală asupra proiectelor tehnologice cu potențial mare.

Moonfall este lansat de către AGC STUDIOS și STREET ENTERTAINMENT, iar în România, filmul este distribuit de Vertical Entertainment și va putea fi vizionat exclusiv pe marile ecrane din 4 februarie 2022.