Purtătoarea de cuvânt a lui Donald Trump, demisă după doar cinci zile

Katie Zacharia a fost demisă din funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe după doar cinci zile de la preluarea postului, au declarat un înalt oficial al administrației. Decizia a fost luată în urma unei prime conferințe de presă criticată și a dezvăluirii faptului că s-a prezentat drept avocată, deși nu a promovat examenul de barou, relatează NBC News și CNN.

Președintele Donald Trump declarase vineri că o va lăsa pe Zacharia să decidă dacă va rămâne în funcția de purtător de cuvânt al său, după ce a sugerat că aceasta a fost tratată cu asprime de către mass-media în prima sa săptămână de activitate.

„A fost tratată, aș spune, destul de urât, și i-am spus lui Katie chiar acum două minute: Katie, știi, nu ești obligată să faci asta dacă nu vrei”, a spus Trump.

Întrebat dacă o va menține în funcție, președintele a răspuns: „O voi lăsa pe ea să ia această decizie”.

Katie Zacharia a recunoscut că nu a promovat examenul de barou

Zacharia a ținut o scurtă conferință de presă marți, la doar o zi după ce și-a preluat funcția, și a ajuns în centrul atenției după ce s-a prezentat ca avocată, dar a recunoscut săptămâna aceasta că nu a promovat examenul de barou după absolvirea facultății de drept.

Prima conferință de presă a lui Zacharia la Casa Albă a durat mai puțin de 15 minute, timp în care a răspuns doar la câteva întrebări ale jurnaliștilor și nu a putut răspunde la una dintre ele, referitoare la faptul dacă SUA au încetat să mai împărtășească informații de intelligence cu Ucraina.

În timpul conferinței, Zacharia a anunțat că Trump i-a cerut lui Kimberly Guilfoyle să demisioneze din funcția de ambasador al SUA în Grecia, dezvăluind această informație după ce un jurnalist a întrebat dacă președintele intenționa să o concedieze pe Guilfoyle din cauza acuzațiilor de comportament necorespunzător, pe care aceasta le-a negat. Guilfoyle a anunțat că demisionează în câteva ore.

Zacharia a stabilit un record nedorit: cel mai scurt mandat în funcția de purtător de cuvânt

Zacharia i-a urmat în funcție lui Karoline Leavitt, care a părăsit funcția de la Casa Albă la sfârșitul lunii august, după ce a ocupat acest post de la începutul mandatului lui Trump, în ianuarie 2025.

Zacharia a devenit cunoscută ca o comentatoare conservatoare înainte de mandatul său extrem de scurt la Casa Albă. Ea a ocupat funcția de consilier principal în comunicare pentru Trump Media & Technology Group, care administrează site-ul web „Truth Social” al lui Trump.

Mandatul lui Zacharia la Casa Albă a fost chiar mai scurt decât cel al lui Anthony Scaramucci în calitate de director de comunicare al Casei Albe în timpul primului mandat al lui Trump.

Scaramucci a ocupat această funcție doar 11 zile, iar numele său a devenit un termen folosit pentru a descrie funcționarii publici ale căror mandate au fost extrem de scurte.