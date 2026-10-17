 ANPC: 1.800 de operatori verificați și amenzi de peste 4,6 milioane de lei 

În perioada 12–16 octombrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.800 de operatori economici, la nivelul întregii țări. Acțiunile au vizat modul de comercializare a produselor alimentare și nealimentare, precum și activitatea operatorilor economici din domeniul alimentației publice.
În urma controalelor, au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:
- 1.046 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 4,6 milioane de lei
- 756 de avertismente
- valoarea totală a produselor verificate a depășit 5,1 milioane de lei
- oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 322.000 de lei
- oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 438.000 de lei
- oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici.
Principalele neconformitățiconstatate au fost:
- produse alimentare cu data-limită de consum depășită;
- produse nealimentare (detergenți) cu termenul de valabilitate expirat;
- diferențe între prețul afișat pe eticheta de raft și cel înscris pe bonul fiscal;
- deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română a informațiilor privind utilizarea corectă și în siguranță a detergenților;
- detergenți cu informații în limba română incomplete sau ilizibile;
- produse de tip tester fără indicarea datei deschiderii;
- utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică;
- nerespectarea condițiilor și a temperaturilor de depozitare pentru carne și sosuri;
- prezența acumulărilor de gheață în ambalajul produselor congelate;
- întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare;
- utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură;
- produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare unei informări corecte, complete și precise;
- produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire și strivire;
- comercializarea plantelor aflate într-o stare avansată de ofilire;
- recipienți sub presiune cu grad avansat de coroziune (butelii).