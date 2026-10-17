 ANPC: 1.800 de operatori verificați și amenzi de peste 4,6 milioane de lei 

În perioada 12–16 octombrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.800 de operatori economici, la nivelul întregii țări. Acțiunile au vizat modul de comercializare a produselor alimentare și nealimentare, precum și activitatea operatorilor economici din domeniul alimentației publice.

În urma controalelor, au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:

1.046 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 4,6 milioane de lei

în valoare de peste 756 de avertismente

valoarea totală a produselor verificate a depășit 5,1 milioane de lei

a depășit oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 322.000 de lei

a produselor neconforme, în valoare de oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 438.000 de lei

a unor produse în valoare de oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici.

Principalele neconformitățiconstatate au fost: