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 ANPC: 1.800 de operatori verificați și amenzi de peste 4,6 milioane de lei 

Curierul Național
Autor
Curierul Național

  În perioada 12–16 octombrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.800 de operatori economici, la nivelul întregii țări. Acțiunile au vizat modul de comercializare a produselor alimentare și nealimentare, precum și activitatea operatorilor economici din domeniul alimentației publice.

    În urma controalelor, au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:

  • 1.046 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 4,6 milioane de lei
  • 756 de avertismente 
  • valoarea totală a produselor verificate a depășit 5,1 milioane de lei
  • oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 322.000 de lei
  • oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 438.000 de lei
  • oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici.

   Principalele neconformitățiconstatate au fost:

  • produse alimentare cu data-limită de consum depășită;
  • produse nealimentare (detergenți) cu termenul de valabilitate expirat;
  • diferențe între prețul afișat pe eticheta de raft și cel înscris pe bonul fiscal;
  • deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română a informațiilor privind utilizarea corectă și în siguranță a detergenților;
  • detergenți cu informații în limba română incomplete sau ilizibile;
  • produse de tip tester fără indicarea datei deschiderii;
  • utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică;
  • nerespectarea condițiilor și a temperaturilor de depozitare pentru carne și sosuri;
  • prezența acumulărilor de gheață în ambalajul produselor congelate; 
  • întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare; 
  • utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură;
  • produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare unei informări corecte, complete și precise;
  • produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire și strivire;
  • comercializarea plantelor aflate într-o stare avansată de ofilire; 
  • recipienți sub presiune cu grad avansat de coroziune (butelii).
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