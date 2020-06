Puterea reala a articolelor promotionale / Articole promotionale vs reclame digitale

O forma traditionala de marketing este produsul promotional. Identificati un produs util, imprimati logo-ul pe el si distribuiti-l persoanelor tinta. Cand potentialii clienti vad numele de brand pe un stilou, un tricou sau o unitate flash, este posibil sa fie mai inclinati sa cumpere de la dvs., in viitor.

Daca ne gandim insa la marketingul digital de astazi, ne punem, firesc, intrebarea: mai sunt produsele promotionale o tactica utila pentru startup-uri? La drept vorbind, un tweet costa mult mai putin decat un articol fizic. Mai mult, impactul unei strategii de optimizare a motorului de cautare bine executat depaseste cu mult orice impuls pe termen scurt, pe care l-ar crea o unitate flash imprimata cu logo, spre exemplu.

Produsele promotionale pot fi utilizate intr-o varietate de contexte si aplicatii. Una dintre cele mai frecvente metode, utilizata pentru cresterea gradului de constientizare a marcii pentru compania dvs. B2C, este distribuirea in masa a unui articol promotional, asigurandu-va ca numele marcii promovata este vazut si pastrat memoriei, de un procent care sa depaseasca tinta geografica. De asemenea, se pot utiliza utiliza produse promotionale intr-un context B2B, oferind cadouri corporative, de exemplu, ca o modalitate de a incuraja memorabilitatea marcii.

In orice caz, unele statistici indica faptul ca produsele promotionale sunt inca utile, in ciuda atractiei strategiilor de marketing digital concurente. Conform studiului ASI Ad Impressions 2016(Advertising Specialty Institute), 85% dintre persoanele chestionate si-au amintit numele companiei care le-a oferit un articol promotional. In plus, consumatorii s-au dovedit a fi de 2,5 ori mai impresionati de o companie care le-a oferit un produs promotional, fata de o companie care le-a oferit un anunt digital.

Mai mult, produsele promotionale devin cu atat mai atractive acum, cu cat, unele companii online va ofera sa imprimati materiale promotionale la un pret rezonabil.

Puterea reala a articolelor promotionale provine de la puterea lor de durata in timp, care este rezultatul utilitatii unui produs. Daca produsul este util, este putin probabil sa fie aruncat sau uitat intr-un sertar. Daca produsul este bine conceput, in plus, are potentialul de a rezista ani intregi.

Acestea fiind spuse, considerati ca este util sa folositi produse promotionale pentru a pune pe piata startup-ul? Desigur, trebuie avute in vedere aspecte de genul: natura demografiei tinta si de cat de mult sunteti dispusi sa investiti. Un lucru cert este ca, puterea produselor promotionale este comparabila, daca nu chiar superioara, cu puterea reclamelor digitale, atat timp cat aceasta putere este utilizata eficient.