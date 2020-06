Piata motoarelor electrice in Europa – perspective

Actualmente, piata motoarelor electrice este intr-un stadiu matur, dar are insa, potentialul de a creste in continuare, intr-un ritm moderat in perioada de prognoza. Dimensiunea pietei motoarelor electrice din Europa este de asteptat sa atinga 22,32 miliarde de dolari pana in 2022, inregistrand un CAGR (Compound Annual Growth Rate) de 3,7% in perioada de prognoza 2016-2022, conform www.alliedmarketresearch.com.

In ultimii ani, piata motoarelor electrice din Europa a cunoscut progrese tehnologice extraordinare. Mai mult, cresterea gradului de constientizare din punct de vedere ecologic, accelereaza popularitatea acelor produse care sunt antrenate de motoare electrice, cum ar fi masinile electrice.

Europa a fost una dintre regiunile proeminente in adoptarea vehiculelor electrice, condusa de aceasta constientizare ridicata in randul consumatorilor si a legislatiilor guvernamentale. Cererea tot mai mare de masini electrice a creat, la randul sau, oportunitati de crestere pentru jucatorii cheie pe piata motoarelor electrice. Furnizorii de masini electrice sunt concentrati spre introducerea de masini electrice avansate si accesibile in Europa in viitorul apropiat. De exemplu, la inceputul anului 2016, General Motors, o companie globala de automobile, a anuntat un plan de lansare a masinilor electrice, respectiv Opel Ampera-e in Europa pana in 2017.

Motoarele electrice sunt, de asemenea, cunoscute sub denumirea de motoare cu eficienta premium, care ofera mai multe avantaje fata de motoarele electrice conventionale, cum ar fi durata de functionare mai lunga, consumul redus de energie, costul redus de intretinere si toleranta ridicata la tensiunile fluctuante. Pretul motoarelor electrice este mai mare comparativ cu motoarele electrice conventionale, insa consumul redus de energie este unul dintre factorii principali responsabili pentru adoptarea pe scara larga a motoarelor electrice in regiune. Dimensiunea pietei motoarelor electrice din Europa este analizata in functie de tipul motoarelor electrice, puterea de iesire, aplicatiile in care sunt utilizate motoarele electrice si tara. Pe baza tipului de motor, piata este clasificata in motoare cu curent alternativ, motoare cu curent continuu si motoare ermetice. Motoarele de curent alternativ sunt clasificate in continuare in motoare sincrone si de inductie, in timp ce motoarele cu curent continuu in motoare cu perie si fara perie. Echipamentele electrice cu motor functioneaza pe principalul fapt ca energia electrica este transformata in energie mecanica sau energie cinetica. Aceste motoare gasesc aplicatii in ventilatoare industriale, compresoare, pompe, strunguri, masini-unelte, aparate casnice, aplicatii de ventilatie si climatizare, scule electrice, masini electrice si roboti automatizati.

Principalii factori, care sunt asteptati sa influnteze piata motoarelor electrice, sunt introducerea diverselor planuri si initiative prietenoase cu mediul, de catre guvernele din diferite tari din regiunea europeana si cresterea gradului de constientizare a populatiei, cu privire la adoptarea de produse ecologice pentru a limita si minimiza emisiile de carbon.