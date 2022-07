O casca de protectie iti permite sa-ti desfasori activitatea fara griji, chiar si in cele mai dificile domenii!

Siguranta la locul de munca trebuie sa fie prioritara indiferent de domeniul de activitate avut in vedere. Cu toate acestea, daca activezi intr-o arie cu un risc ridicat de accidentare, prevenirea situatiilor periculoase este o conditie esentiala.

Intr-un astfel de context, angajatorii sunt obligati de lege sa ofere o serie de accesorii care sa garanteze siguranta la locul de munca. Printre acestea, se numara si o casca de protectie, menita sa permita desfasurarea activitatii fara griji, prevenind eventualele accidente.

Incadrata in categoria echipamentelor de protectie pentru cap, o astfel de casca este esentiala pentru anumite locuri de munca, cum sunt santierele de constructii si multe altele. Utilizarea acesteia este mentionata in normele de securitate si sanatate in munca. Nerespectarea acestor normative, pe langa accidentare, poate conduce la sanctionarea angajatorului de catre inspectorii de protectia muncii.

Opteaza pentru casti comode si eficiente!

In calitate de angajator, esti obligat sa pui la dispozitie echipamentele necesare pentru desfasurarea activitatii de lucru in siguranta. Pentru a indeplini acest aspect, este indicat sa optezi pentru o casca de protectie moderna, cum este cea care beneficiaza de tehnologia 3M, de distribuire a presiunii asupra fruntii.

Acest model nu ofera doar protectie garantata, ci este extrem de comod pentru ca se fixeaza perfect pe cap si asigura ventilatia. De asemenea, este indicat sa te orientezi spre echipamente care dispun de material reflectorizant, datorita caruia vizibilitatea nu reprezinta o problema nici macar in situatiile in care iluminarea nu este favorabila.

Apeleaza la un furnizor de incredere, cum este TotalClean.ro, care ofera echipamente de protectie moderne, create in conformitate cu standardele legale de calitate. De exemplu, aici vei gasi casca de protectie cu senzor 3M™ UVicator™. Fiind un model de ultima generatie, aceasta este prevazuta cu un senzor a carui culoare se schimba in momentul in care intra in contact cu niveluri periculoase de lumina ultravioleta.

Tehnologia de ultima generatie semnalizeaza aceasta expunere permitand astfel schimbarea castii in momentul in care nu mai este eficienta. Cei care lucreaza in domeniu cunosc importanta acestui aspect, avand in vedere ca razele ultraviolete diminueaza semnificativ nivelul de protectie oferit de casca.

Accesoriile acestea sunt compatibile cu alte articole de protectie marca 3M, precum si cu multe alte echipamente destinate protejarii auditive si oculare. Pentru uzul industrial general, se recomanda modele de casca de protectie aprobate pentru deformare laterala si improscare cu metal topit. Create in conformitate cu standardul EN397, acestea sunt ideale pentru mediile de munca in care sunt utilizate utilaje grele sau in care se lucreaza la inaltime.

Alt model extrem de popular este reprezentat de casca de protectie fara bor, care permite utilizatorului sa priveasca in sus, fiind, astfel, alert mereu la mediul inconjurator. Designul acestuia a fost inspirat de castile de alpinism si este menit sa fereasca purtatorul de obiecte mici, care pot cadea.

Nu in ultimul rand, trebuie amintit faptul ca normele de protectie la locul de munca sunt detaliate in cadrul unei legislatii amanuntite, care a fost improvizata de-a lungul anilor. Echipamentele de protectie pe care le vei achizitiona trebuie create in conformitate cu acestea pentru a fi sigur ca vei preveni situatiile nedorite!