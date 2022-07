Care sunt cele mai indicate suplimente alimentare pentru perioada verii

Este vară, iar traiul este ușor – cel puțin, dacă ești sănătos. Iată ce ar trebui să știi despre luarea vitaminelor esențiale pentru vară. Este important să ai grijă de tine, pentru a te putea bucura de vremea frumoasă. Una dintre cele mai bune modalități de a face acest lucru este să te asiguri că vei obține toți nutrienții și toate mineralele și vitaminele zilnice pentru vară. Desigur, atingerea acestui obiectiv prin intermediul alimentației este cea mai bună, dar viețile ocupate și activitățile de vară pot avea un mare impact. Din fericire, suplimentele pot umple aceste goluri.

Vitamina C. Vitamina C (acidul L-ascorbic) este un antioxidant care se găsește în orice, de la portocale la verdeață cu frunze și chiar în banalul cartoful alb. Aceasta joacă un rol direct în producția de colagen, funcția neurotransmițătorilor și sănătatea imunitară generală. Probabil acesta este motivul pentru care majoritatea pacienților sunt atât de familiarizați cu administrarea de suplimente de vitamina C de la Crudsisanatos.bio atunci când suferă de o răceală sau gripă. Adesea, iarna aduce vreme rece și, odată cu ea, răceli, dar temperaturile extrem de calde ale verii pot avea același efect. De fapt, vara este a doua cea mai frecventă perioadă de timp pentru focarele de rinotraheită și infecții ale sinusurilor în zonele în care oamenii se întâlnesc frecvent. Pentru un adult obișnuit, o doză zilnică de suplimentare între 40 mg (pentru femei) și 90 mg (pentru bărbați) funcționează cel mai bine. Cu toate acestea, unii pacienți pot avea nevoie de mai multă vitamina C – inclusiv persoanele care sunt însărcinate, care alăptează sau care se recuperează după intervenții chirurgicale, precum și cele care fumează.

Vitamina E. Vitamina E este o alta dintre cele mai importante vitamine pentru vară. Aceasta este o vitamină solubilă în grăsimi, care se găsește în alimente precum ouăle, carnea și brânza tofu. Se găsește și în majoritatea fructelor și legumelor, deși în cantități mai mici. În organism, vitamina E acționează ca un antioxidant, ajutând ficatul și restul corpului să elimine radicalii liberi și toxinele. Radicalii liberi, celulele care conțin prea mulți electroni, îți pot deteriora genetic organismul și au fost legați de multe boli, precum și de semne de îmbătrânire. De asemenea, studiile arată o legătură între funcția imunitară și deficiența de vitamina E, inclusiv cât de repede se vindecă pacienții și cât de probabil este să fie diagnosticați cu cancer.

Vitamina A. La fel ca vitamina E, vitamina A este un compus solubil în grăsimi și o alta dintre cele mai importante vitamine pentru sănătatea verii. Cu toate acestea, are un nume științific mult, mult mai complex și lung, de 86 de caractere. De aceea, majoritatea oamenilor o cunosc sub numele mai scurt, Retinol sau Retinal. Este extrem de importantă în corpul uman; de fapt, formează întreaga bază a vederii la oameni și la majoritatea animalelor. Majoritatea oamenilor obțin o mulțime de vitamina A din carne, pește, morcovi, cartofi dulci și legume cu frunze verzi. Cu toate acestea, este posibil să fii deficitar fie ușor, fie grav. Deficiențele ușoare se manifestă, adesea, ca probleme de vedere, inclusiv dificultăți de vedere noaptea și dificultăți de citire. Luarea vitaminei A pe timpul verii poate preveni deteriorarea vederii de la soare, dar te poate ajuta și să vezi mai clar și mai luminos, mai ales când nopțile calde de vară necesită băuturi și prieteni pe plajă sau seri lungi și leneșe în curtea din spate. Pacienții adulți trebuie să urmărească un aport zilnic recomandat de aproximativ 700 până la 900 micrograme.

Vitamina D. Vitamina D este o substanță secosteroidă la care se face referire cel mai frecvent în timpul verii; asta pentru că propriul tău corp o produce atunci când este expus la lumina soarelui. De fapt, corpul uman are nevoie de lumina solară pentru a genera această vitamină. Vitamina D vine în două formate principale – colecalciferol (D3) și ergocalciferol (D2). În scopul suplimentării, formulele care conțin ambele sunt cele mai bune, deoarece oferă cea mai robustă suplimentare. De asemenea, vitamina D se găsește în majoritatea tipurilor de carne, peștelui, ouălor, brânzei tofu și laptelui.

Așadar, cel mai bun motiv pentru a lua aceste suplimente pe timpul verii sunt date de faptul că ele contribuie direct la sănătatea și puterea sistemică. Pe lângă aceste patru vitamine importante pentru vară, există și alte substanțe pe care ai putea să le iei în considerare. Întreabă farmacistul despre adăugarea de vitamine B (pentru energie), potasiu și magneziu (electroliți esențiali) și Vitamina K (critică în producerea de globule roșii) la lista de suplimente.