Se mărește declinul demografic: Numărul deceselor este de două ori mai mare decât al nou-născuților

În luna februarie 2026, numărul nașterilor și cel al deceselor înregistrate a scăzut atât față de luna februarie 2025, cât și față de luna precedentă (ianuarie 2026), conform INS; – Sporul natural s-a menținut negativ în luna februarie 2026.

Luna februarie 2026 față de luna ianuarie 2026

Natalitate, mortalitate și spor natural

În februarie 2026 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 9874 copii, în scădere cu 2587 (-20,8%) față de luna ianuarie 2026. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna februarie 2026 a fost de 19688 (10039 pentru persoane de sex masculin și 9649 pentru persoane de sex feminin), mai puțin cu 4848 decese față de luna ianuarie 2026, ceea ce reprezintă o scădere de 19,8% (-20,4% persoane de sex masculin și -19,1% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna februarie 2026 a fost de 61, în scădere cu 8 față de luna ianuarie 2026. Sporul natural s-a menținut negativ (-9814) în luna februarie 2026, numărul deceselor înregistrate fiind de 2,0 ori mai mare decât cel al născuților-vii.

În luna februarie 2026, 43,0% (8474 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 27,9% (5493 decese) la persoanele de 70-79 ani și 15,9%, reprezentând 3128 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (76 decese), 5-19 ani (33 decese) și 20-29 ani (68 decese).

Nupțialitate și divorțialitate

În luna februarie 2026, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 3444 căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1543 în luna februarie 2026.

Luna februarie 2026 față de luna februarie 2025

Natalitate, mortalitate și spor natural

Numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat în luna februarie 2026 a fost mai mic cu 212 (-2,1%) comparativ cu aceeași lună din anul 2025. Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna februarie 2026 a scăzut cu 957 (-4,6%) față de luna februarie 2025, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 2 mai mic în luna februarie 2026 decât aceeași lună din anul 2025. Sporul natural a fost negativ atât în luna februarie 2026 (-9814 persoane) cât și în luna februarie 2025 (-10559 persoane). În luna februarie 2026, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9650 persoane (4913 persoane de sex masculin și 4737 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 10038 persoane (5126 persoane de sex masculin și 4912 persoane de sex feminin). Față de aceeași lună din anul 2025, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu -3,4% în mediul urban (-3,8% în cazul persoanelor de sex masculin și -3,0% în cazul persoanelor de sex feminin) și cu -5,8% în mediul rural (-6,9% în cazul persoanelor de sex masculin și -4,5% în cazul persoanelor de sex feminin).

Notă: Sporul natural reprezintă diferența dintre numărul născuților-vii și numărul persoanelor decedate, în perioada de referință. Datele pentru lunile anilor 2025 și 2026 sunt provizorii, fenomenele fiind prezentate după data înregistrării acestora și nu după data producerii evenimentelor demografice; din acest motiv datele aferente celor doi ani vor suporta modificări prin includerea fenomenelor înregistrate tardiv (după luna de referință) și excluderea celor înregistrate în luna de referință, dar care s-au produs în luna precedentă sau anterior acesteia și prin redistribuirea fenomenelor pe luni după data producerii.