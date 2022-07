Amintiri din calatorie: bucura-te de momente placute cu cele mai moderne telefoane!

Pentru majoritatea persoanelor care calatoresc smartphone-ul este cel mai util dispozitiv electronic pe care il au la ei. Si acest lucru se datoreaza functiilor sale care pot fi de ajutor in diverse situatii. DA, poti spune cu tarie ca telefonul mobil poate inlocui orice, de la lanterna la aparat foto, de la ghid de calatorie pana la jurnal si lista poate continua. De asemenea, acesta iti permite iei legatura cu cei dragi si sa le impartasesti impresii de calatorie. Prin intermediul lui poti rezerva bilete de avion, poti converti valuta sau alte lucruri inevitabile care pot interveni intr-o vacanta.

Surprinde momentele frumoase din calatorii!

Ce ar fi amintirile de vacanta fara fotografii sau filmulete cu cele mai captivante momente? Cum sa share-uiesti pe retelele sociale poza ta preferata fara un smartphone de ultima generatie? Bucura-te de momentele frumoase si impartaseste-le cu cei dragi cu ajutorul unor dispozitive cool, pe care le poti folosi in orice situatie. Asa ca, nu mai sta pe ganduri si alege telefoane mobile performante de la Altex.ro, cu camere foto care intrec orice asteptari, astfel incat sa captezi clipele frumoase din vacanta ta de vis. Descopera cateva modele de telefoane care iti vor face calatoria mult mai usoara si mai placuta.

Gama Samsung: o alegere inspirata pentru fotografii impecabile

Dintre telefoanele brandului Samsung se remarca Galaxy S21 Ultra, care vine echipat cu patru obiective, dintre care unul de 108 MP, altul de 12 MP și alte două a câte 10 MP fiecare. In plus, are un zoom optic foarte bun care te poate ajuta sa faci poze si la distanta. Display-ul acestui telefon este destul de generos, de 6,8 inch si are o rezolutie de 1440 x 3200. Asa ca, daca iti plac smartphone-urile mari, Samsung Galaxy S21 Ultra reprezinta o alegere de top. Durata de viata a bateriei este un alt aspect important, de aceea Samsung vine echipat cu o baterie uriasa, cu autonomie mare, care nu iti va da emotii daca nu ai incarcatorul la indemana.

Iphone: design atractiv si performanta intr-un singur produs

Pentru cei pasionati de fotografii in timpul calatoriilor, Apple a creat instrumentul perfect: Iphone 12 Pro. Acesta asigura o stabilizare impecabila a imaginilor si un focus bun, chiar daca lumina este mai slaba. Este ideal de luat in vacante, avand o rezistenta la cadere de patru ori mai mare decat a unui telefon obisnuit. Are protectie waterproof, ceea ce reprezinta un plus, mai ales atunci cand mergi la mare. Alte beneficii pe care nu ai cum sa nu le remarci sunt dotarea cu barometru, giroscop, busola si senzor de proximitate.

Huawei: modele performante la preturi accesibile

Din gama Huawei, un telefon cu o camera impecabila este modelul Mate 40 Pro, care se poate mandri cu trei obiective Laica de 50 MP, 12 MP si 20 MP, un zoom optic de 5x și funcții de slow-motion, panorama, monochrome, light painting si multe alte caracteristici. Desi smartphone-urile Huawei nu mai au acces la Google Play Store, din punct de vedere al camerei sunt o optiune de top. Cu ajutorul lor te bucuri de fotografii clare, colorate si bine definite, greu de reprodus cu alte dispozitive din aceeasi clasa.

Telefonul mobil nu este doar un mijloc prin care tii legatura cu persoanele dragi, ci si un dispozitiv ideal pentru selfie-uri sau pentru a surprinde gasca de prieteni in ipostaze amuzante. Beneficiile curg si din multitudinea de aplicatii pe care le poti folosi in diverse situatii intalnite in timpul calatoriilor.