Radio France Internationale: Congresul PPE de la București – primul test pentru Ursula Von der Leyen

Bucureștiul, capitala României, relatează trimisul special al RFI, Pierrick Bonno, găzduiește miercuri și joi Congresul Partidului Popular European (PPE), primul grup politic din Parlamentul European, din care fac parte partidele de dreapta și de centru, îndeosebi Uniunea Creștin-Democrată (UCD) din Germania și Republicanii (Les Républicains) din Franța. Are loc, concret, o formă de test pentru președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, precizează trimisul RFI.

Care este jocul politic al acestui congres, dată fiind convocarea lui cu trei luni înaintea alegerilor europene: Oficial, spune trimisul RFI, este definirea unei linii comune între cele 42 de partide componente ale PPE, în viitoarea legislatură. Dar, spune trimisul RFI, în culise este vorba de un bilanț și de proiectul Ursulei Von der Leyen, care are toate șansele obținerii unui nou mandat la conducerea Comisiei Europene. Fiecare partid va încerca să influențeze foaia de parcurs a probabilului său nou mandat.

Trimisul RFI spune că dna Ursula („VDL”, cum este supranumită la Bruxelles) nu întrunește sprijin unanim în cadrul PPE. Ei i se reproșează adeseori că este prea verticală în adoptarea deciziilor. Exact ce-i reproșează Dreapta franceză și, într-o mai mică măsură polonezii, slovenii și spaniolii. Republicanii francezi au anunțat deja că nu-i vor mai sprijini candidatura. Aceștia nu au suportat ca președinta Comisiei Europene să se afișeze vara trecută în campusul formațiunii lui Emmanuel Macron, Renaissance. De fapt, alegerea ei, in extremis, în funcție acum cinci ani s-a datorat președintelui francez.

Totuși, spune jurnalistul de la RFI, Ursula Von der Leyen va candida din nou și va fi sprijinită de PPE, mai ales că nu există niciun alt candidat. P entru moment, doar cei 8 eurodeputați francezi din partea LR (Republicanii) se opun oficial unui al doilea mandat pentru Ursula Von der Leyen. Odată desemnat de către PPE, cursa cu obstacole nu se va termina. Va trebui că PPE să obțină cel mai mare scor în alegerile europene din luna iunie, ceea ce sondajele de opinie prevăd deja. Apoi, dna Ursula va trebui validată de către șefii de stat și de guvern ai țărilor UE. Acolo, nimic nu îi va împiedică pe mai-marii Europei, spune trimisul RFI, „să scoată din pălărie” un alt nume, așa cum s-a întâmplat acum cinci ani. Și asta nu este totul: ultima etapă în acest îndelungat proces, subliniază RFI, va fi votul, majoritar, al Parlamentului European, exprimat în cursul verii. Fără acest vot, nimic nu este câștigat, spune trimisul RFI la București la Congresul PPE.