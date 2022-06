Rafinăria MOL din Ungaria câștigă două miliarde de dolari pe an pentru că UE a scutit Ungaria de embargoul asupra petrolului rusesc

Mihai Nicuţ (e-nergia.ro)

Ungaria a refuzat cu cerbicie un embargo total asupra livrărilor de petrol rusesc, pe motiv că țara este dependent de el, așa că liderii europeni au fost forțați să impună un embargo limitat, care să nu se refere la livrările de țiței rusesc prin conductă, de care Ungaria are nevoie. Rafinăria MOL din Ungaria câștigă însă două miliarde de dolari pe an la un calcul simplu: țițeiul rusesc pe care îl primește în continuare prin conductă e mai ieftin.

“Familiile pot dormi liniştite, am reuşit să evităm ideea cea mai înspăimântătoare (…) Un embargou total ar fi fost de nesuportat pentru noi, dar am reuşit să îl evităm”.

Asta a scris premierul ungar Viktor Orban pe pagina sa de facebook după ce, în urma refuzului său categoric de accepta o întrerupere totală a livrărilor rusești – era nevoie de unanimitatea tuturor statelor membre – embargoul petrolier impus de Uniunea Europeană Rusiei a fost limitat doar la livrările de țiței pe mare, nu și cele prin conducte. Ca atare, Ungaria este, momentan, ocolită de embargou și va importa în continuare țiței rusesc prin conductă. Cât timp, nu știm.

Un articol publicat de Financial Times în care se vorbește despre efectele acestui embargou limitat arată însă că MOL, compania petrolieră maghiară controlată de stat, va câștiga miliarde pentru că va putea rafina în continuare țiței rusesc, care a devenit mult mai ieftin.

Iată ce scrie FT:

“Cine beneficiază de pe urma embargoului? Rafinăriile din țări precum Ungaria, cu acces la conducta Druzhba sau „prietenia” care transportă țițeiul din Rusia, vor fi avantajate pe termen scurt.

Țițeiul de tip Ural, principalul sortiment exportat de Rusia, se tranzacționa marți la 95 de dolari barilul – cu 30 de dolari mai ieftin decât sortimentul Brent. Având în vedere că combustibilii precum motorina și benzina se vând la prețurile internaționale, rafinăriile care încă vor accesa petrolul rusesc prin conducte vor câștiga marje uimitoare.

Potrivit calculelor FT, compania petrolieră a Ungariei, MOL, care operează singura rafinărie a țării, ar putea câștiga peste 2 miliarde de dolari într-un an doar din din discountul aferent alimentării cu petrol rusesc al rafinăriei Duna”.

Ungaria a anunțat în trecut că se va opune categoric oricărui embargou pe scară largă care va fi impus livrărilor de petrol rusesc în Europa, pe motiv că este dependentă de acesta și a solicitat Comisiei Europene să vină cu soluții. Într-adevăr, rafinăria Duna a MOL, una dintre cele mai mari din zonă (8,1 milioane de tone de petrol pe an capacitate de rafinare) este conectată la conducta Drujba, de unde vine petrol din Rusia.

La jumătatea lui mai, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a semnalat că, pentru a se putea desprinde de petrolul rusesc, ţara sa are nevoie de patru ani şi investiţii de 750 milioane de euro. „Diversificarea aprovizionării (prin oleoductul Adria) va necesita o investiţie de 200 milioane de euro, în timp ce transformarea capacităţii de rafinare va presupune un cost de 550 milioane de euro”, a explicat ministrul în Comisia Economică din Parlamentul ungar.

Într-advăr, ceea ce s-a spus mai puțin este că rafinăria ungară are, potrivit datelor disponibile, acces și la oleoductul Adria, prin care ar putea primi petrol livrat pe mare, din orice sursă, în terminalul Omisalj din Croația (și are și rafinăria Rijeka, foarte aproape). Iar MOL a investit pentru a crește capacitatea acestei conducte încă din 2015, după cum a anunțat aici, așa că, prin secțiunea ungară a Adria pot trece 14 milioane de tone de petrol pe an.

Așadar, cel puțin in teorie, Ungaria nu era 100% dependentă de conducta rusească, dar UE a acceptat ca embargoul să nu i se aplice pentru că 65% din petrolul necesar i-ar veni din Rusia.

Desigur, rafinăria trebuie modernizată pentru a putea rafina și alte amestecuri de țiței. Și după cum se pare acum, MOL ar putea primi bani europeni pentru asta, în timp ce rafinăriile din alte țări (inclusiv Petromidia sau Petrobrazi de la noi) au investit și investesc din banii proprii pentru a funcționa cu sortimente diferite de țiței.

Și singura rafinărie din Slovacia, de lângă Bratislava, cu o capacitate de circa 5,5 milioane de tone de țiței pe an și conectată la aceeași conductă Druzhba, care aduce petrol din Rusia, este controlată tot de MOL. Și acolo ajunge conducta Adria.

Iar câștigurile pentru MOL ar putea fi și mai mari pentru că inclusiv rușii estimează că petrolul lor se va ieftini și mai mult. Prețul țițeiului Ural va scădea în următorii 3 ani cu 40%, până la 54 dolari pe baril în luna decembrie 2025, estima Ministerul Dezvoltării Economice din Rusia într-o prognoză macroeconomică actualizată a dezvoltării socio-economice până în 2025, consultată de publicația Vedomosti și citată de Profit.ro

Amintim că, în Ungaria, prețul carburanților este plafonat de stat încă din toamna trecută dar, din mai, doar automobilele cu numere de înmatriculare din Ungaria pot alimenta la preț redus.

Reducerea face ca diferența de preț să fie substanțială – benzina este, de exemplu, cu echivalentul a aproape doi lei pe litru mai ieftină decât la noi.