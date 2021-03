Raiffeisen Bank susține startup-urile românești

Au început înscrierile în Startup Studio by Factory, o inițiativă de educație antreprenorială

în perioada 15 martie – 16 aprilie, antreprenorii la început de drum au ocazia să se înscrie gratuit în Startup Studio by Factory, o inițiativă de educație antreprenorială susținută de Raiffeisen Bank;

antreprenorii care au o idee de business inovatoare pot aplica în programul Factory pe parcursul întregului an, pentru un credit de până la 50.000 de euro;

jumătate dintre antreprenorii la început de drum și-au văzut afacerile afectate de pandemie, iar peste 80% dintre aceștia zic că au nevoie de mentorat și îndrumarea unor experți pentru dezvoltarea propriei afaceri;

Programul factory by Raiffeisen Bank, aflat la a 4-a ediție, revine în 2021 cu noutăți și schimbări importante. În plus, programul dedicat susținerii antreprenorilor inovatori din România se extinde prin adăugarea unei noi componente educaționale.

Startup Studio by Factory este laboratorul de accelerare a ideilor de business aflate la început de drum, o iniţiativă prin care antreprenorii vor învăța de la mentori acreditați IBM cum să aplice metodologia Design Thinking pentru a se asigura că afacerea lor răspunde așteptărilor clienților și potențialilor finanțatori. În același timp, începând cu luna aprilie programul de creditare factory by Raiffeisen Bank revine cu noutăți semnificative: antreprenorii care au deja un business pot aplica pentru finanțarea de 50.000 euro pe tot parcursul anului.

Startup Studio by Factory reprezintă un răspuns la nevoia de expertiză și mentorat subliniată de antreprenorii români. Astfel, conform Studiului ”Antreprenorii români în context post-pandemic” realizat la inițiativa Raiffeisen Bank, aproape jumătate dintre antreprenorii români au nevoie de mentorat și know-how extern pentru a-și dezvolta afacerea. Pe lângă mentorat, principalele nevoi menționate de cei care își deschid propriul business sunt oportunitățile de finanțare (71%), dar și modalitățile prin care își pot promova produsele sau serviciile pe piață (50%).

“Actualul context pandemic a accentuat vulnerabilitatea economică a startup-urilor românești, 50% dintre antreprenori spunând că au fost afectați în mare măsură de restricțiile impuse în ultimul an. La Raiffeisen Bank, credem că proiectele de business aflate la început de drum au nevoie atât de finanțare cât și de mentorat și oportunități de învățare. De aceea, am lansat Startup Studio by Factory, o completare firească a programului factory by Raiffeisen Bank, prin care finanțăm afaceri la început de drum. În acest fel oferim antreprenorilor cel mai complex program de susținere a startupurilor din România, menit să crească accesul ideilor inovatoare atât la finanțare cât și la instrumente de accelerare”, a declarat Vladimir Kalinov, vicepreședinte retail Raiffeisen Bank.

Startup Studio by Factory se adresează antreprenorilor care au idei de afaceri inovatoare, dar încă nu au un plan de business bine conturat. Antreprenorii care se vor înscrie în programul de accelerare vor avea ocazia:

Să își valideze ideile de business prin metodă Design Thinking și să își îmbunătățească ideea, astfel încât să răspundă nevoilor clienților identificate în urmă unei analize atente a pieței;

Să dezvolte un plan de business solid, pentru definirea obiectivelor financiare, operaționale și comerciale.

Odată parcurse aceste etape, antreprenorii se vor putea bucură de extra-beneficii, care le vor oferi noi oportunități de dezvoltare pentru afacerea lor. Vor fi ajutați să își construiască o strategie de business pentru a atrage cât mai mulți clienți, vor participa la sesiuni de mentorat one-to-one cu executivi de top sau fondatori ai unor companii din domeniu și vor lua parte la evenimente de business dedicate industriei în care activează. În plus, vor fi ghidați pentru a-și construi un pitch atractiv, astfel încât să poată accesa cu succes unul dintre creditele preferențiale factory by RAIFFEISEN BANK de până la 50.000 euro.

“Experiență acumulată în primele ediții ne-a demonstrat faptul că românii au un apetit mult mai mare decât ne-am fi așteptat pentru inovație și antreprenoriat. Am descoperit că există multă creativitate și modalități practic nelimitate de a reinventa, sau revoluționa un produs, ori o industrie. Tocmai de aceea, Startup Studio by Factory nu va fi singură noutate din acest an. Programul factory va avea o schimbare majoră, oferindu-le antreprenorilor posibilitatea să își înscrie ideile de afacerii în competiția business-urilor creative pe tot parcursul anului, și nu doar într-o perioada limitată de timp,” a adăugat Kalinov.

Până pe 16 aprilie, antreprenorii se vor putea înscrie la una dintre cele două sesiuni Startup Studio by Factory, care se vor desfășura în lunile mai-iunie și septembrie-octombrie 2021. De asemenea, începând cu luna aprilie, antreprenorii care au deja o idee de afacere și vor să aplice doar pentru finanțare se pot înscrie în programul de creditare factory by Raiffeisen Bank pe tot parcursul anului. Cei care vor să afle mai multe detalii despre beneficiile programului pot accesa www.raiffeisenfactory.ro.