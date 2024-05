Războiul din Ucraina: Vizită-surpriză la Kiev a șefei diplomației germane. Avertizează că Ucraina „are nevoie foarte urgentă” de sisteme de apărare antiaeriană

Într-o vizită-surpriză la Kiev, Annalena Baerbock, șefa diplomației germane, a afirmat marți că Ucraina are extrem de urgent nevoie de o mai mare apărare aeriană în fața bombardamentelor ruse în regiunea Harkov, din nord-estul țării. „Situația în Ucraina, a spus Annalena Baerbock, continuă să fie dramatic agravată ca urmare a masivelor lovituri aeriene ruse vizând prioritar infrastructurile civile în regiunea Harkov”, a explicat dna Baerbock la sosirea cu un tren de noapte în capitala ucraineană. Pentru protejarea Ucrainei de „ploaia de rachete și drone ruse, această țară are nevoie urgentă de o apărare aeriană întărită”, a adăugat șefa diplomației germane. Precizăm că aceasta este cea de a 8-a vizită a dnei Baerbock în Ucraina de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022. Obiectivul vizitei de marți a fost să dea asigurări ucrainenilor de sprijinul Germaniei și al Uniunii Europene, ținând cont de agravarea recentă a situației pe câmpul de luptà. „Sprijinul nostru este întemeiat pe profunda convingere că Ucraina va câștiga acest război”, a subliniat în fața presei dna Baerbock. Lui Vladimir Putin, „care speculează faptul că la un moment dat am putea să nu mai avem mijloace, îi spunem că avem capacitatea de a rezista”, a adăugat domnia sa.