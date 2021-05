Reguli de baza in alegerea unui costum de baie

Costumul de baie este unul dintre cele mai purtate articole vestimentare in timpul verii si de aceea alegerea acelui model perfect este esential pentru a te simti cea mai frumoasa. Exista o varietate foarte mare de modele de costume de baie, de la cele simple, in doua piese si o singura culoare, la cele cu aplicatii, decupaje sau imprimeuri care mai de care mai deosebite. Poti alege dintre bikini tanga sau tip vintage, sutien cu push-up sau tip bustiera, in functie de stilul personal si de gradul de confort.

Pe Fashion Sales gasesti orice tip de costum de baie, pentru orice silueta, varsta sau preferinta stilistica. O sa vedem mai departe care sunt cateva dintre regulile de baza de care este bine sa tii cont, atunci cand iti alegi un costum de baie, mai ales daca vrei sa plasezi o comanda online.

Confortul

Atunci cand alegi modelul potrivit dintr-o varietate de costume de baie, este esential sa tii seama de confort. Un costum de baie care te strange si iti este in mod evident prea mic, nu numai ca iti va lasa urme pe corp la finalul zilei, dar nu iti va permite sa te bucuri pe deplin de momentele de relaxare si distractie. Acelasi lucru este valabil si pentru un costum de baie intr-o marime mai mare, pe care il vei aranja constant pentru a nu lasa la vedere anumite parti ale corpului.

Alegerea marimii

Intotdeauna, mai ales in cumparaturile online, verifica tabelul cu marimi, masoara-te si compara cu valorile estimate de catre magazinul online. Chiar daca iti stii marimea, aceasta poate sa difere cu cativa cm de la producator la producator. Pe Fashion Sales ai avantajul de a avea la dispozitie o gama variata de modele de costume de baie, pentru orice tip de silueta si conformatie.

Trucuri

Daca ai sanii mici alege costume de baie cu volanase, franjuri sau alte aplicatii pe sutien. Daca vrei sa creezi impresia de o talie mai subtire alege un costum de baie intreg cu decupaj pe margini sau cu forme geometrice care sa imite forma de clepsidra. Alege bikini cu talie inalta pentru a acoperi zona abdomenului si a burtii, eventual intr-o nuanta cat mai inchis, fara imprimeuri.

Culoarea

Alege dintre costumele de baie care au o tema de culoare care sa se amonizeze cu nuanta pielii tale nebronzate. Mai ales atunci cand vorbim de o piele foarte alba, un exemplu ar fi costumul de baie negru, care scoate in evidenta si mai mult aspectul ca de lapte al pielii, chiar daca pe o piele bronzata poate sa arate foarte elegant. Trebuie sa tii cont ca vei purta costumul de baie pe o perioada de timp, in care pielea ta va fi nebronzata si vrei sa arate bine in orice moment.

Modelul

Daca iti place sa porti topuri fara bretele, rochii cu spatele gol sau bluze cu vedere la abdomen, este indicat sa alegi costume de baie in doua piese, cat mai decupate, eventual cu bretele detasabile, pentru a te bronza cat mai uniform. Pe cat de elegant si de sexy poate sa fie un costum de baie intreg, trebuie sa tii cont ca te vei bronza cu acea forma, mai ales daca ai si diferite decupaje.

Fashion Sales te asteapta cu cele mai noi modele de costume de baie, imprimeuri inedite si forme speciale, pentru ca tu sa te simti sexy, frumoasa si confortabil in tinuta de plaja.