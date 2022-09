Restricții de circulație pentru Turul României 2022

Pentru buna desfășurare a evenimentului Turul României, care are loc în perioada 6-11 septembrie pe un traseu de 850 de km între localitățile Satu Mare, Bistrița, Târgu Mureș, Făgăraș, Cristian (Brașov), Curtea de Argeș și București, circulația pe drumurile din afara orașelor va fi restricționată pe banda de mers a caravanei cicliste, iar mașinile care vin din sens opus vor fi trase pe dreapta.

În orașele de start și de sosire vor fi instituite următoarele restricții și închideri:

SATU MARE

Luni, 05.09.2022

• Închiderea circulației pentru desfășurarea evenimentelor Cursa Copiilor și Prezentarea Echipelor, între orele 11.00-24.00 în Piața Libertății, între străzile Al. I Cuza și 1 Decembrie 1918.

Marți, 06.09.2022

• Închiderea circulației pentru formalitățile de start/finiș a probei de Contratimp și pentru festivitatea de premiere, între orele 10.00-24.00 în Piața Libertății, între străzile Al. I Cuza și 1 Decembrie 1918.

• Închiderea circulației, pentru proba de contratimp, între orele 13.00-21.30 în Piața Libertății, strada 1 Decembrie 1918 – Bulevardul V Lucaciu (segmentul dintre Al. I Cuza și str. G Coșbuc, respectiv Bulevardul I C Brătianu) – Bulevardul I C Brătianu (segmentul dintre strada Corvinilor și Piața Libertății).

Miercuri, 07.09.2022

• Închiderea circulației pentru startul în Etapa 1, între orele 09.00-13.00, în Piața Libertății, între strada Al I Cuza și strada 1 Decembrie 1918.

• Restricționarea circulației pentru plecarea caravanei cicliste, începând cu ora 12.00, până la trecerea ultimului sportiv, pe traseul: Piața Libertății – Strada 1 Decembrie 1918 – Bulevardul Lucaciu – Piața Romană – Pod Decebal – Bulevardul O Goga – Bulevardul L Blaga – strada Păulești – ieșire municipiul Satu Mare.

BISTRIȚA

Miercuri, 07.09.2022

• Restricționarea traficului auto și pietonal pentru sosirea în Etapa 1, între orele 09.00-19.00, pe traseul: strada Soarelui, Calea Clujului, strada Libertății, Bulevardul Independenței, strada Gheorghe Șincai.

• Închiderea circulației pentru Cursa Copiilor, Sosire cicliști și festivitățile de premiere, între orele 08.00-23.00, în Piața Centrală, strada Dornei, strada Gheorghe Șincai, strada Liviu Rebreanu.

• Parcarea interzisă în Piața Centrală din data de 07.09.2022 ora 07.00, până în data de 08.09.2022 ora 16.00.

Joi, 08.09.2022

• Închiderea circulației pentru startul în Etapa 2, între orele 06.00-16.00, în piața Centrală, zona pietonală Liviu Rebreanu și pe străzile Gheorghe Șincai și Dornei.

• Restricționarea traficului auto și pietonal pentru plecarea caravanei, între orele 09.00-19.00, pe traseul: Strada Gheorghe Șincai – Bulevardul Independenței – strada Libertății – DN17.

TÂRGU MUREȘ

Joi, 08.09.2022

• Închiderea circulației pentru Cursa Copiilor, sosirea din Etapa 2 și festivitățile de premiere, între orele 13.00-17.30, în zona centrală a municipiului, între Catedrala Înălțarea Domnului și Mureș Mall: strada Bartok Bela – strada Primăriei – strada Iuliu Maniu (până la strada Tușnad).

Vineri, 09.09.2022

• Restricționarea circulației pentru startul în Etapa 3 și plecarea caravanei cicliste, între orele 10.00-12.00, în zona centrală a municipiului, între Catedrala Înălțarea Domnului și Mureș Mall: strada Bartok Bela – strada Primăriei – strada Iuliu Maniu (până la strada Tușnad).

FĂGĂRAȘ

Vineri, 09.09.2022

• Închiderea circulației pentru Cursa Copiilor, sosire Etapa 3 și festivități de premiere, între orele 08.00-21.00, pe strada Mihai Viteazul, de la strada Podului până la strada Tăbăcari, pe strada Tăbăcari de la intersecția cu strada Mihai Viteazul până la Sensul Giratoriu de pe Bulevardul Unirii.

CRISTIAN

Sâmbătă, 10.09.2022

• Închiderea circulației, între orele 04.00-15.00, pentru startul Etapei 4: strada Morii, de la nr. 1 până la nr. 15 și strada Râului, de la nr. 1 până la nr. 21

• Parcarea interzisă în zona de Start, între orele 04.00-15.00.

CURTEA DE ARGEȘ

Sâmbătă, 10.09.2022

• Închiderea circulației pentru sosirea în Etapa 4, între orele 10.00-19.00 pe traseul de intrare a caravanei: Bulevardul Basarabilor, de la strada Mihai Bravu/Strada Pomieri – strada Despina Doamna – strada Negru Vodă, până la strada Traian.

• Închiderea circulației pentru finiș și festivitățile de premiere, între orele 15.00-19.00: pe strada Eroilor, de la strada 1 Decembrie 1918 până la Bulevardul Basarabilor și pe Bulevardul Basarabilor, de la strada Eroilor până la strada Traian.

• Parcarea interzisă pe Bulevardul Basarabilor, până la ora 19.00.

BUCUREȘTI

Duminică, 11.09.2022

• Restricționarea traficului rutier pentru desfășurarea Etapei 5, între orele 10.00-14.30: Bulevardul Kiseleff – Piața Arcului de Triumf – Bulevardul Regele Mihai I (artera centrală) – Piața Presei Libere (fără afectarea circulației generale în intersecție) –Bulevardul Regele Mihai I (artera centrală) – Piața Arcului de Triumf – Bulevardul Constantin Prezan (sensul către Piața Charles de Gaulle) – Bulevardul Aviatorilor (banda I de circulație) – Piața Victoriei (fără afectarea traficului în intersecție) – Bd. Kiseleff.

• Restricționarea circulației auto și pietonale pentru Cursa Copiilor, Etapa 5 și festivitățile de premiere pe Bulevardul Kiseleff, între orele 10.00-19.30, între strada Ion Mincu și Piața Victoriei.

IMPORTANT!

Circulația pe Transfăgărășan va fi închisă timp de trei ore SÂMBĂTĂ, 10 septembrie, după cum urmează:

• Între Cârțișoara și Bâlea Lac timp de o oră, cel mai probabil între 13.30-14.30 (în funcție de ora la care ajunge caravana ciclistă la Cârțișoara)

• Între Bâlea Lac și Cetatea Poienari timp de două ore, cel mai probabil între orele 14.30-16.30 (în funcție de ora la care ajunge caravana ciclistă la Bâlea Lac)

Despre Turul României

Originile Turului României datează de la începutul secolului trecut când, inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă” a organizat Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București. Competiția s-a desfășurat între 1910 și 1913, când a izbucnit Primul Război Mondial. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a organizat prima competiție ciclistă națională – Turului României, supranumită și „Mica Buclă”. Pentru că a fost organizată cu pauze – cea mai notabilă de 10 ani, între 1936-1946 – competiția a ajuns de-abia la ediția 55, deși au trecut 88 de ani de la lansare. Competiția a început să figureze în calendarul Federației Internaționale de Ciclism din 2008.

Începând cu 2019, competiția este organizată în parteneriat cu Auchan România și este co-finanțată de Ministerul Sportului, Auchan și partenerii Auchan. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 6-11 septembrie. În cadrul competiției, sportivii vor lupta pentru tricoul galben (liderul clasamentului general), tricoul roșu (liderul în clasamentul pe puncte), tricoul verde (King of the Mountain), tricoul alb (cel mai bun U23) și tricoul albastru (cel mai bun român). Mai multe informații despre Turul României 2022 sunt disponibile pe www.turulromaniei.ro.