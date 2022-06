Rețeaua Regina Maria achiziționează Muntenia Hospital

„Menținem ritmul accelerat de extindere regională” – Fady Chreih, CEO Rețeaua de sănătate Regina Maria

Rețeaua de sănătate Regina Maria, liderul în calitatea serviciilor medicale din România și singurul operator cu trei spitale acreditate internațional, își adaugă în portofoliu Muntenia Hospital din Pitești, fondat și administrat până în prezent de SIF Muntenia. Achiziția, a cărei finalizare este condiționată de aprobarea Consiliului Concurenței, vine în completarea serviciilor medicale oferite în regiune, punând la dispoziția pacienților un circuit medical integrat, și duce mai departe angajamentul operatorului privat de a susține calitatea înaltă a actului medical în beneficiul tuturor pacienților și abonaților.

Cel mai mare spital privat din Argeș, Muntenia Hospital, dispune de un bloc operator cu 4 săli de operație, un centru de imagistică dotat cu RMN și CT și un laborator propriu de analize medicale, acreditat RENAR. Echipa este formată din aproape 75 de medici angajați și colaboratori, care acoperă toate specialitățile medicale, inclusiv: urologie, dermatologie, ORL, gastroenterologie, chirurgie generală, anestezie și terapie intensivă, hematologie, neurologie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică, psihologie, medicină de laborator, radiologie și imagistică medicală.

„Achiziția Spitalului Muntenia închide cercul îngrijirii medicale pe care îl oferim pacienților și abonaților noștri din Argeș, după aproape 10 ani de prezență în regiune. În tot acest timp, am crescut aici cu și pentru partenerii noștri corporate, deservind în județ câteva zeci de mii de angajați ai unora dintre cele mai mari companii din România. În plus, am toată încrederea că experiența echipei de medici din Spitalul Muntenia și colaborarea interdisciplinară de la nivelul Rețelei vor seta un nou standard de îngrijire a pacienților din întreaga regiune. Această nouă integrare urmează direcția noastră de consolidare la nivel local, preocuparea constantă pentru calitatea serviciilor medicale și siguranța pacientului.”, a declarat Fady Chreih, CEO Regina Maria.

Expansiunea operatorului privat de servicii medicale în județul Argeș vine în completarea serviciilor medicale oferite în cadrul celor două clinici din regiune, un laborator și trei puncte de recoltare.

La nivel național, Rețeaua Regina Maria deține astăzi 8 spitale și 5 centre cu spitalizare de zi.

În ultimii ani, Regina Maria a fost implicată în peste 35 de tranzacții cu preluare integrală, a 100% din acțiuni, fiind operatorul cu cea mai mare expertiză în integrarea și dezvoltarea cu succes a jucătorilor privați care devin parte a Rețelei.