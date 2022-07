Retete vegane pe care sa le incerci la micul dejun: gustoase, pline de nutrienti si usor de facut

Micul dejun este una dintre cele mai importante mese ale zilei. Acesta trebuie sa fie alcatuit din ingrediente hranitoare, sa iti ofere energie, dar si sa iti dea o stare de satietate pana la urmatoarea masa. De obicei, la micul dejun nu se consuma carne, pentru ca aceasta se digera greu, iar proteinele se obtin din alte tipuri de produse. O mare parte din adulti sunt intoleranti la produsele cu lactoza, ceea ce face ca optiunile vegane sa fie ideale pentru prima masa. Fie ca esti vegan, iti doresti sa renunti la produsele animale in viitor sau vrei sa mananci un mic dejun fara lactoza si produse animale, am pregatit pentru tine retete usoare pe care merita sa le incerci:

Descopera retete vegane gustoase pentru prima masa a zilei

Crema de ovaz

Pentru aceasta reteta vei avea nevoie de ovaz, pudra proteica si orice tip de bauturi vegetale de la Scufita-rosie.ro, precum lapte de cocos, de caju, de migdale sau de alune. Pentru o portie medie, foloseste 100 de grame de fulgi de ovaz, pe care ii amesteci cu o cupa de pudra proteica vegana cu aroma preferata. Foloseste un blender pentru a marunti ovazul si a-l amesteca bine cu pudra proteica. Mai apoi, adauga 100-120 de mililitri de lapte vegetal si amesteca bine cu o lingurita pana obtii textura dorita. Poti sa faci o multime de variatii ale acestei retete, adugand diverse tipuri de ingrediente. Spre exemplu, iti poti decora terciul cu fructe, nuci maruntite, fulgi de cocos sau seminte. De asemenea, poti topi cateva bucatele de ciocolata neagra pentru a obtine un topping pe care sa il pui peste crema de ovaz. Daca vrei sa adaugi mai multe proteine, integreaza in compozitie unt de arahide, iar daca vrei sa adaugi mai multi carbohidrati integreaza o banana fie in compozitie, fie ca decor.

Budinca de tapioca

Perlele de tapioca sunt o super idee pentru micul dejun deoarece sunt bogate in carbohidrati, sarace in grasimi si au un pret prietenos. Pentru o portie vei avea nevoie de 60 de grame de perle de tapioca, pe care le vei fierbe in 200 de mililitri de apa, amestecand constant la foc mic. Atunci cand perlele si-au dublat volumul si au absorbit apa, mai adauga jumatate de pahar de lapte vegetal si continua sa amesteci pana cand obtii o textura cremoasa. La final, ia budinca de pe foc, adauga pudra proteica vegetala dupa preferinte si amesteca bine. Iti poti decora budinca cu fructe, cacao, nuci sau unt de arahide. De asemenea, daca nu vrei sa o servesti calda, pregateste budinca de seara, las-o sa se raceasca putin si mai apoi pune-o la frigider peste noapte.

Un mic dejun sanatos trebuie sa contina macronutrienti precum carbohidrati, proteine, dar si cateva grasimi. Poti prepara rapid o crema de ovaz sau o budinca de tapioca daca iti doresti un mic dejun gustos, rapid si super sanatos, care iti va da o stare de satietate pana la a doua masa a zilei.