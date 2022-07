Ce nu trebuie sa iti lipseasca din gradina in sezonul cald: 3 idei pentru amenajarea gradinii de vara perfecte

Gradina poate fi locul in care te relaxezi, te distrezi, lucrezi sau iti practici hobby-ul. Sezonul cald este perfect pentru a petrece mai mult timp in aer liber si a te bucura mai mult de zilele insorite si de serile racoroase. Din fericire, exista o multime de moduri prin care iti poti amenaja curtea astfel incat sa te bucuri mai mult de ea vara, primavara sau toamna, atunci cand vremea este frumoasa. Daca iti doresti sa ai o gradina de vis si sa poti sa desfasori o multime de activitati numai bune pentru sezonul cald chiar la tine acasa, am pregatit pentru tine cateva idei care sa te inspire.

Descopera ce nu trebuie sa iti lipseasca din gradina in sezonul cald: TOP 3 IDEI

Un jacuzzi

Sezonul cald este ideal pentru a te relaxa in apa, fie ca o faci la mare, la piscina sau in jacuzzi. Te poti bucura de acesta oricand iti doresti si vremea o permite. Sesiunile de jacuzzi au numeroase beneficii, atat pentru starea psihica, cat si pentru cea fizica. Hidromasajul ajuta la relaxarea musculara si la eliberarea tensiunii acumulate atunci cand faci efort, mergi mult pe jos sau stai ore in sir intr-o pozitie incomoda. Partea buna este ca nu ai nevoie de foarte mult spatiu in gradina pentru a integra un jacuzzi pentru exterior de la Fionaspa.ro, ci o poti face indiferent de spatiul de care dispui. Relaxeaza-te in propria gradina mai bine ca niciodata cu un jacuzzi potrivit si profita de timpul pentru tine savurand un pahar de vin, un platou de fructe sau o cafea fierbinte.

Un cinematograf in aer liber

Poti viziona filmele preferate in propria gradina chiar mai bine ca la cinema. Pentru a-ti crea propriul cinematograf in aer liber vei avea nevoie de un ecran de panza sau de un ecran special pentru videproiector. Adauga cateva fotolii de tip beanbag, cateva perne mari comode, sezloange, canapele de exterior sau chiar scaune comode, orice iti surade pentru a sta relaxat cat urmaresti filmele si serialele preferate. Vei mai avea nevoie de boxe, pentru o experienta audio cat mai calitativa, dar si de cateva surse de lumina difuze. Opteaza pentru ghirlande luminoase daca iti doresti o atmosfera intima si confortabila.

Un bar

Sezonul cald inseamna mai multe iesiri cu prietenii si mai multe gratare, petreceri sau mese alaturi de cei dragi. Poti amenaja in gradina o zona de bar unde sa prepari bauturile pentru toate evenimentele organizate la tine acasa. Adauga recuzita de care ai nevoie, de la pahare speciale si pana la shakere, dar nu uita si de sticlele de bautura pe care tu si cei dragi le consumati cel mai des. Poti chiar sa servesti si gustari in zona de bar, astfel incat petrecerile in aer liber sa nu mai necesite o masa intinsa si o multime de farfurii.

Gradina este un spatiu de care merita sa te bucuri la maximum in sezonul cald. Inspira-te din ideile de mai sus si amenajeaza-ti curtea astfel incat sa te bucuri de relaxare si voie buna alaturi de familie, prieteni si toti cei dragi tie.