Rezerva zboruri spre Sharm El Sheikh si bucura-te de… sarmul Egiptului!

Egiptul, tinutul magic al civilizatiilor de odinioara, ascunde nenumarate comori care abia asteapta sa fie descoperite de catre turisti. De aceea, odata cu reluarea activitatilor turistice, vei avea parte de cele mai bune oferte la zboruri spre Sharm El Sheikh, o adevarata perla de pe coasta Marii Rosii!

Este greu de crezut ca aceasta statiune era, in urma cu doar 40 de ani, un mic satuc care adapostea aproape o suta de beduini. Incepand cu 1967, datorita uriasului potential turistic, au inceput investitiile in aceasta regiune, astfel ca astazi, statiunea se numara printre cele mai populare din intregul Egipt!

Nu doar frumusetea naturala a acestei regiuni, care abunda de ape cristaline si recifuri pline de pesti tropicali multicolori, convinge turistii sa isi rezerve zboruri Sharm El Sheikh. Asezarea sa excelenta, precum si clima de invidiat ii ajuta pe vizitatori sa poata intreprinde nenumarate activitati, de la safari-uri in inima desertului, la explorarea ruinelor de pe malul Nilului, pana la snorkeling in apele turcoaz sau intreceri cu ATV-ul printre dunele nesfarsite!

Alternativ, cei care prefera turismul religios, vor fi incantati sa afle ca muntele Sinai este in imediata apropiere, alaturi de Manastirea Sf. Ecaterina, unul dintre cele mai vechi lacase de cult din lume!

Este lesne de inteles de ce atat de multi turisti prefera sa isi rezerve din timp zboruri spre Sharm El Sheikh! In prezent, statiunea este printre cele mai populare destinatii de vacanta, oferind atat de multe celor dornici de noi experiente! Iata doar o mica parte dintre activitatile care pot fi intreprinse de cei care viziteaza Sharm El Sheikh!

zboruri Sharm El Sheikh

Snorkeling sau Scuba diving

Marea Rosie se numara printre destinatiile preferate ale amatorilor de scufundari, beneficiind de o pleiada de corali multicolori, precum si de vechi epave, numai bune de explorat! De la Stramtoarea Tiran pana la Golful Suarezului, exista o multitudine de locuri ideale pentru scufundat! Iar, daca iti plac apele mai putin adanci, incearca o sesiune de snorkeling! Apa stravezie, dar si viata marina abundenta a zonei te vor convinge pe loc!

Aventuri in desert

Una dintre cele mai bune (si mai distractive) metode de explorare a desertului este de a inchiria un ATV! Poti face slalom printre dune, admirand in acelasi timp peisajul fantastic care a insiprat atati artisti! Ai la dispozitie toate mijloacele de protectie necesare, precum si vehicule cu mai multe locuri, ca sa te asiguri ca si cei mici au parte de experiente la superlativ!

O noapte sub lumina stelelor

Profita de cele mai bune oferte la zboruri in Sharm El Sheikh si vino sa petreci o noapte de neuitat sub lumina puternica a stelelor! Poti inchiria camile, care sunt foarte confortabile, si vei putea face o excursie pana intr-un sat apropiat al beduinilor, unde, in jurul focului aprins, poti asculta vechi povesti sau servi din bucatele traditionale delicioase!

Insula Tiran

La mica distanta de tarm se afla Insula Tiran, un loc de neasemuita frumusete, cu multe locuri numai bune de scufundat. Apele foarte clare, dar si viata marina care abunda in aceasta regiune fac un deliciu pentru iubitorii acestui sport. Alternativ, te poti relaxa pe nisipurile albe si fine care imprejmuiesc coasta.

Parcul acvatic Aqua Blu

Desigur, cei mici vor fi dintai atrasi catre toboganele si alte activitati din parcul acvatic Aqua Blu! Este un mod excelent de a-ti petrece ziua, mai ales ca este insorit pe tot parcursul anului! Daca nu esti un impatimit al adrenalinei, poti opta pentru Parcul Delfinilor, unde poti innota alaturi de aceste creaturi fascinante sau aplauda la spectacolele de acrobatie ale acestora!

Indiferent de perioada din an, ai zeci de motive sa iti rezervi din timp o excursie pe aceste meleaguri! Afla care sunt cele mai profitabile zboruri Sharm El Sheikh, fa-ti o rezervare si pregateste-te pentru o aventura de neuitat!