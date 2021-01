ROCA investește în CAHM EUROPE, producător și distribuitor autohton de cosmetică hotelieră

ROCA Investments anunță o nouă investiție prin achiziția unui pachet de 24% din acțiunile CAHM Europe, producător și distribuitor autohton de cosmetică hotelieră, produse pentru retail și dezinfectanți de uz personal, industrial și medical. CAHM este lider de piață în domeniul HoReCa și își distribuie brandurile proprii în peste 30 de țări precum Italia, Franța, Anglia, Germania, Danemarca și Coreea de Sud. Prin intrarea în acționariat, ROCA va susține dezvoltarea companiei pentru a deveni un producător cu un impact crescut la nivel național și european, potrivit unui comunicat remis presei.

„Tânăra echipă de managment a CAHM condusă de Severin Andrei ne-a impresionat prin gândirea strategică și flexibilitatea de care a dat dovadă, mai ales în perioada pandemiei. Pentru asta dar și pentru potențialul major de scalare a companiei într-un domeniu vizat de noi, cel al îngrijirii personale, acționarii ROCA au luat decizia de a investi în CAHM Europe. Planul nostru structurat de investiții prevede investiția într-o fabrică de producție în judetul Prahova ce urmează a fi funcțională în 2021, care va mări capacitatea de producție de 4 ori și va diversifica gama de produse pe piața de retail, atât pe plan local cât și european. Astfel, compania are potențialul de a deveni unul dintre cei mai importanți producători de profil din Estul Europei.” a spus Alexandru Savin, Investment Manager, ROCA Investments.

CAHM Europe a intrat într-un proces investițional pentru dotarea noii fabrici, proces derulat și finanțat prin investiția ROCA și programe de fonduri europene.

Andrei Severin

„În ultimii ani compania noastră a avut creșteri anuale de peste 100%, iar în 2020 am reușit o creștere a vânzărilor cu peste 50% comparativ cu 2019, prin achiziția de noi utilaje și deschiderea celei de-a doua unități de producție. Eforturile noastre fiind canalizate pe export, în cei 11 ani de activitate am acumulat o experiență valoroasă în crearea produselor la standarde internaționale la prețuri rezonabile, iar în plină pandemie am decis să folosim această experiență pentru România, în interesul românilor. Dar pentru realizarea acestor obiective avem nevoie de o infrastructură îmbunătățită de producție și un partener aături de care să creștem. Decizia parteneriatului cu ROCA a venit natural și s-a aliniat cu dorința de a ramâne o afacere cu capital în intregime românesc, de a inova și de a crește. Până la finalul anului 2022, ne-am propus să realizăm investiția totală, pe care o estimăm la 6 milioane euro, să putem pune în piață peste 500.000 de produse zilnic”, a spus Andrei Severin, Fondator și CEO CAHM Europe.

Cu o experiență de peste 11 ani, CAHM Europe are o gamă largă de brand-uri proprii printre care se numără Sense, Botanika, Omnia, Holiday Care, I am you, Săpun de-ăla bun, destinate atât pentru piața internă cât și pentru export în peste 30 de țări. Sub brandul Sense, CAHM a pus pe piață în 2019 peste 3.5 milioane de produse, iar în timpul pandemiei a aparut Sense Emergency care se identifica cu cuvantul Virucid, incluzând produsecuo concentrație de alcool de 85%.

În ceea ce privește gramajele mici destinate consumului hotelier, CAHM este lider de piață locală, cu 40% dintre hoteluri folosind produsele. Compania produce momentan săpun solid în fabrica din Parcul Industrial Brazi din Negoiești, județul Prahova care are o capacitate zilnică de producție de 400.000 de săpunuri natural-vegetale, între 100.000 și 120.000 de sticluțe etichetate și umplute, 90.000 de plicuri, 50.000 de tuburi și diverse formule de ambalare pentru produsele cosmetice și sanitare. Obiectivul pentru noua fabrică din Băicoi este să poată produce și ambala complet automatizat peste 70 de tone de săpun lichid inclusiv in ambalaje de 330, 500 ml si 800 ml și peste 30 de tone de săpun solid pe zi orientate catre consumatorii casnici prin intermediul retailerilor.

CAHM se alătură comunității de antreprenori ROCA formată din companii locale din diverse domenii de activitate care sunt sprijinite prin finanțare, dar și la nivel operațional și managerial, să își atingă potențialul real. În 2020, ROCA Investments și-a atins obiectivul de a crește comunitatea prin investiția în cinci companii din cinci domenii diferite (BICO Industries – producător de plasă din fibră de sticlă, Piscicola SA – piscicultură, MECANEX – producător pompe industriale, Artesana – produse lactate artizanale premium și CAHM – îngrijire personală), alături de care va continua să creeze o nouă cultură antreprenorială, bazată pe parteneriat. În anul 2021, ROCA va miza tot pe companii românești, sustenabile și scalabile, care au nevoie de un partener alături de care să treacă cu încredere la nivelul următor, într-o perioadă dominată de incertitudine și de modificări structurale și comportamentale la nivel mondial. Modelul de business ROCA Investments se bazeaza pe granularitate și pe diversificarea domeniilor de activitate ale companiilor în care investește. Promisiunea ROCA este că se implică direct în activitatea companiilor și pune umărul pentru susținerea visului antreprenorilor.