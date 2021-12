Rochii din dantela: cele mai frumoase si cum sa le porti

Rochiile de dantela sunt cele mai romantice si sofisticate piese vestimentare, dar cum sa le asortezi cel mai bine? Iata sfaturile noastre!

Dantela are o istorie straveche – dateaza din Venetia in secolul al XVI-lea – dar sezon dupa sezon, revine mereu in tendinte. Nu se demodeaza niciodata. La fel ca stilul sau care o caracterizeaza si o face unica fata de alte tesaturi. Pe de alta parte, stim: „Moda trece, stilul ramane” si chiar si o revolutionara precum Coco Chanel a adoptat-o ​​pentru creatiile ei haute-couture.

Rochii de dantela mini si maxi

Emblema a gustului rafinat si sofisticat, stie sa dea o nota romantica chiar si celor mai informale si de inspiratie boema rochii.

Rochiile din dantela amesteca eleganta, senzualitatea, atitudinea romantica si o doza potrivita de contemporaneitate. Pe scurt, sunt perfecte pentru multe ocazii diferite. Dar care sunt cele mai frumoase modele? De la rochii din dantela elegante la modele casual, fiecare ocazie are cel mai potrivit model.

Alura sa eleganta si feminina o face perfecta pentru o ocazie speciala sau formala (de exemplu, o ceremonie). Dar o linie obraznica si accesoriile „potrivite” o pot transforma intr-o imbracaminte casual sic.

Rochia neagra din dantela este o emblema a senzualitatii si glamourului. Modelele lungi, cu sau fara maneci, sunt potrivite pentru seara si pentru ocaziile care necesita un dress code elegant.

La polul opus, rochia de dantela alba este un simbol al puritatii si feminitatii. Poart-o cu o palarie de paie si o pereche de sandale plate sau adidasi pentru un look proaspat, tineresc si informal. Sau o poti combina cu sandale cu platforma si un clutch pentru un efect rafinat si sic.

Anul aceasta, nu poti sa nu ai macar o rochie de dantela, fie ca este neagra, alba sau colorata.

Cum sa porti o rochie de dantela

Rochiile din dantela sunt piese clasice pe care brandurile de moda le propun in fiecare an, atat in variantele lungi peste genunchi cat si in cele pana la glezna.

Ultimele tendinte ne prezinta dantela pe rochii fluorescente scurte sau lungi, dar si in culorile clasice alb-negru. Si nu numai, accesoriile precum pantofii, gentile si cerceii sunt si ele o necesitate: simple, dar cu stil. Dantela poate fi folosita si pentru jocul de transparente pe care stie sa le creeze si, prin urmare, este potrivita pentru un look mai senzual, pastrand mereu acea nota de eleganta care o deosebeste.

Rochia scurta sau midi neagra din dantela ofera o alura rock neasteptata daca completezi look-ul cu o geaca de piele. Pentru aceasta combinatie, desigur, avem nevoie si de ocazia potrivita, care trebuie sa fie informala.

O alta alternativa la jacheta clasica, este blana artificiala, care urmeaza sa fie aleasa in culori care se potrivesc bine cu rochii de dantela neagra.

Vrei sa porti o rochie brodata la o ocazie speciala dar nu prea formala? Rochiile lungi din dantela sunt perfecte in aceste cazuri, deoarece acest material iti va asigura un look chic si foarte glamour. Daca rochia pe care o alegi este simpla si sobra, iti recomandam sa o porti si la serviciu, poate cu un sacou. Cum sa asortezi rochiile lungi din dantela de acest tip? Alege o pereche de pantofi negri cu varf ascutit, cu tocuri inalte sau medii, sau pantofi Mary Jane cu centura pe glezna pentru a da tinutei o nota mai sofisticata.

Rochiile de seara de dantela in nuante de alb, crem si ivory sunt purtate de cele mai multe ori de vedete pe covorul rosu, iar ele sunt cele care ne arata ca aceste modele se potrivesc de minune cu pantofii nud sau roz pudrat. Rochiile de seara din dantela rosie si neagra pot fi realizate in diferite forme, de la cele sirena semnate de branduri de top, pana la variantele tip tunica sau drapate.