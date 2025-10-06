Rolul UE în sprijinirea eforturilor de pace pentru Gaza

Comunicat de la Biroul de presă al PE

În urma propunerii președintelui SUA pentru pace în Gaza, PE va discuta marți despre modul în care UE ar trebui să susțină eforturile de pace și soluția bazată pe coexistența a două state.

Președintele american Donald Trump și-a anunțat luni foaia de parcurs pentru asigurarea păcii în Fâșia Gaza. Aceasta include un plan pentru eliberarea ostaticilor și demilitarizarea Hamas. Liderii UE, inclusiv președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, au salutat propunerea.

Luna trecută, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la situația din Gaza, trăgând semnalul de alarmă cu privire la criza umanitară catastrofală de acolo și subliniind că dreptul Israelului de a se apăra nu poate justifica o acțiune militară nediferențiată. Eurodeputații au declarat, de asemenea, că statele membre ar trebui să ia în considerare recunoașterea statului Palestina, în vederea realizării soluției bazată pe coexistența a două state.