România, dată exemplu de șeful NATO pentru sprijinul SUA în războiul din Iran

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, susţine că România a fost implicată indirect în operațiunile militare americane desfășurate în contextul conflictului cu Iranul.

Acesta a afirmat că autoritățile de la București au redus temporar numărul zborurilor comerciale pentru a permite utilizarea infrastructurii aeroportuare de către avioanele-cisternă ale SUA, prezentând cazul României drept un exemplu al sprijinului logistic oferit de aliații europeni Washingtonului.

Declarațiile vin pe fondul discuțiilor despre contribuția statelor NATO la operațiunile militare și înaintea unei întâlniri între Rutte și președintele american Donald Trump.

„Când vine vorba de NATO, știu că există o anumită dezamăgire, dar haideți să privim la acestea ca la niște cazuri izolate”, a declarat Rutte la Fox News, marți, referindu-se la țările membre ale Alianței care s-au eschivat de o colaborare în cadrul ofensivei SUA și a Israelului împotriva Iranului, arată Digi24.ro.

Au existat mii de decolări și aterizări ale avioanelor militare americane de la baze europene

Rutte a argumentat că au existat mii de decolări și aterizări ale avioanelor militare americane de la baze europene în timpul conflictului, calificând continentul drept o „platformă de proiecție a puterii” pentru Statele Unite, întrucât bazele europene, datorită proximității lor geografice, facilitează semnificativ operațiunile militare ale SUA în regiuni precum Africa și Orientul Mijlociu.

„Înțeleg dezamăgirea (n.r. președintelui). Dar dacă e să luăm drept exemplu Italia, 500 de avioane americane au decolat din baza americană din Italia pentru a participa la Operațiunea Furie Epică. Este un număr uriaș. Dacă privim către toată Europa, în ansamblu, este vorba de undeva între patru-cinci mii de zboruri.

Într-o țară precum România, capitala sa, București, a trebuit să reducă numărul de zboruri comerciale, pentru că americanii au trebuit să folosească aeroportul pentru instalațiile destinate avioanelor-cisternă. S-au întâmplat toate aceste lucruri”, a declarat Mark Rutte.