România este în continuare campioană la inflație

Conform datelor EUROSTAT, România a avut în luna august 2024 o rată a inflației de 5,3%, cea mai mare din U.E., urmată de Islanda și Belgia cu 4,3%, Polonia cu 4%, Ungaria și Estonia cu 3,4%, Olanda cu 3,3% etc. De altfel, tot anul 2024 România a avut cea mai mare rată a inflației din U.E.:

– ianuarie – 7,3%

– februarie – 7.1%

– martie – 6,7%

– aprilie – 6,2%

– mai – 5,8%

– iunie – 5,3%

– iulie – 5,8%

Pentru luna septembrie nu avem încă datele, dar există pentru alte țări, iar tendința principală este aceea de scădere, însă România se află într-o situație specială, anume faptul că începând cu această lună a avut loc o recalculare a pensiilor, ceea ce va duce la un factor suplimentar care va pune presiune asupra ratei inflației, plus că fiind an electoral este foarte greu să ții sub control cheltuielile bugetare, mai ales cele referitoare la cheltuielile de personal, în condițiile în care se fac presiuni pentru tot felul de creșteri salariale.

Evident, guvernul temporizează cât poate, promite că rezolvă toate problemele, dar deficitul bugetar enorm și cel comercial cresc, iar acest lucru va duce, cel mai probabil, la o creștere a impozitelor și taxelor începând imediat după încheierea alegerilor, adică din anul 2025.