Atta Systems se extinde în Asia, pătrunzând pe piața din Singapore

Startup-ul românesc de tehnologie inaugurează un nou birou în Singapore pentru a oferi servicii de dezvoltare software de top clienților săi din regiune

Atta Systems, furnizorul global de servicii software de top, fondat în România, a anunțat miercuri deschiderea unui nou birou în Singapore. Compania își propune să își aducă contribuţia la transformarea digitală din regiune prin furnizarea clienților săi de servicii de dezvoltare software și strategie de produse software, de înaltă calitate, consolidându-și astfel activitatea în Asia, potrivit unui comunicat de presă.



Portofoliul de clienți Atta Systems acoperă America de Nord, Europa și Asia, cuprinzând clienți din țări precum SUA, Marea Britanie, Olanda, Germania, România, Singapore și Malaezia. Printre aceștia se regăsesc nume sonore la nivel mondial, precum UiPath, Carrefour sau EY, Banca Mondială, UNICEF și alte agenții ale ONU, dar și startup-uri de succes din domeniul medical precum Medicai sau SkinVision, branduri din zona de mobilitate și transport, precum Clever Taxi și UrbanAir sau de entertainment și cultură, ca VRTW – Vinyl, Rum, Tapas & Wine și Animest.



„Suntem entuziasmați să inaugurăm primul nostru birou din Asia, în Singapore. Am lucrat în ultimul an la soluții software pentru o serie de companii din regiune și considerăm că există un mare potențial de dezvoltare pentru noi pe piața asiatică. Suntem încrezători că experiența noastră de 5 ani de dezvoltare de produse software relevante pentru clienți din România, SUA și Europa ne va ajuta să livrăm același standard ridicat de servicii și clienților noștri din Asia,” a afirmat Andrei Blaj, Managing Partner and Co-founder, Atta Systems.

Atta Systems a obținut un scor de 5 din 5 stele și s-a clasat pe primul loc în categoria dezvoltatorilor de aplicații mobile și software în topul internațional realizat de recunoscutul ghid online de companii, Clutch. Printre cele mai importante proiecte dezvoltate de Atta Systems se numără Aurora – platforma realizată pentru UNICEF, care a adus echipei Atta Systems premiul „Client of the Year”, în cadrul evenimentului Gala ANIS 2020 și Medicai, unul dintre startup-urile din domeniul medtech cu cea mai accelerată creștere din Europa, care până în prezent a atras o finanțare totală de aproape un milion de dolari.

Pe lângă dezvoltarea de software pentru web și mobile, Atta Systems abordează și domenii cu tehnologii de ultimă generație, dezvoltând soluții tehnice pentru dispozitive wearable, pentru platforme de VR/AR, data science, machine learning și AI – modelare predictivă, forecasting, analiză statistică, Business Intelligence/Analytics (BI / BA) în domenii precum medtech, fintech sau administrație.

„Construim relații de lungă durată cu partenerii noștri, prin care să înțelegem cât mai bine nevoile acestora și să le oferim cele mai bune soluții tehnice. Acum și clienții din piața asiatică vor beneficia de un traseu complet de la idee, strategie de produs și designul acestuia, inginerie software, până la lansarea și continuitatea acestuia în piață. Ne place să ne asumăm provocări tehnice dificile și am asamblat o suită completă de servicii centrate pe inovație,” a completat Alexandru Artimon, Managing Partner și cofondator, Atta Systems.

Odată cu inaugurarea biroului din Singapore, Atta Systems lansează și un website local, dedicat pieței din regiune: singapore.atta.systems.

În plus, compania a realizat recent un rebranding pentru a întâmpina extinderea pe continentul asiatic cu o denumire recognoscibilă, concisă și de impact. Această denumire mizează pe simetrie, ușurința pronunției într-o varietate mai mare de limbi și are în spate o povestea neașteptată, prin care își propune să devină memorabilă. Atta este un gen de furnici care se remarcă prin organizare și dedicare față de munca lor și care sunt recunoscute pentru sistemele lor ingenioase de comunicare. Toate aceste atribute definesc și echipa Atta Systems, care a dat dovadă de încredere, bună coordonare și comunicare, dar mai ales de înalt profesionalism și implicare față de proiectele dezvoltate pentru clienții și partenerii săi.

Deși anul 2020 a adus un set de provocări neașteptate pentru toate industriile, Atta Systems a reușit să îi facă față și să își îndeplinească planurile de dezvoltare, prin deschiderea noului birou din Singapore. În acest an, compania își propune consolidarea activității sale de pe continentul asiatic, prin intermediul biroului din Singapore, cât și continuarea creșterii din ultimii 5 ani și extinderea sa pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii.

Fondată în 2015, sub numele inițial de AB4 Systems, Atta Systems dezvoltă produse software relevante global, care aduc un plus de valoare utilizatorilor și generează impact ridicat. Compania activează pe 3 continente, cu birouri în București, Singapore, Londra și California. Cu produse software livrate către clienți din România, Europa, SUA și Asia, Atta Systems se concentrează pe crearea de valoare prin tehnologie, în context global. La începutul anului 2020, start-up-ul s-a numărat printre câștigătorii premiilor industriei IT din România, oferite în cadrul evenimentului Gala ANIS 2020, pentru platforma Aurora, dezvoltată pentru UNICEF România. Pentru mai multe informații vizitați: singapore.atta.systems