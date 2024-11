Cegeka: Pentru a depăși criza din IT, companiile trebuie să-și schimbe mentalitatea și să se îndrepte spre parteneriate strategice

Piața IT din România trece printr-o perioadă de transformare, iar modelul tradițional de outsourcing, bazat pe externalizarea resurselor umane, începe să-și arate limitele. În contextul economic actual, companiile IT trebuie să își regândească abordarea și să evolueze dincolo de rolul de furnizori de servicii, mai ales ca din punct de vedere costuri încep să se alinieze cu țări precum Polonia, Spania, Grecia sau alte state europene.

Într-o piață atât de competitivă, se pune întrebarea care mai este valoarea adăugată pe care o companie românească o poate aduce clienților săi atât locali, cât și internaționali? Trecerea de la outsourcing la dezvoltarea de produse, consultanță și asumarea unui rol de partener strategic poate aduce o valoare semnificativă atât pentru furnizori, cât și pentru clienți.

Timp de mulți ani, modelul de tip outsourcing a fost o soluție convenabilă pentru companiile care aveau nevoie de resurse IT pe termen scurt. Acest model a generat profituri stabile pentru furnizorii de servicii, însă a adus și limite în ceea ce privește inovația și implicarea pe termen lung. În scenariul clasic de body leasing, companiile IT pun la dispoziția clienților specialiști pentru perioade determinate, însă fără a-și asuma riscuri semnificative legate de succesul sau viabilitatea proiectului. Însă această abordare a generat, în multe cazuri, proiecte cu costuri suplimentare neprevăzute, termene nerespectate și o lipsă de control asupra rezultatelor finale.

Companiile de outsourcing au acum ocazia să evolueze în parteneri strategici și proactivi pentru clienți, oferind mult mai mult decât simpla forță de muncă temporară. Modelul „fixed price”, de exemplu, implică asumarea comună a riscurilor și responsabilităților, oferind o transparență mai mare asupra costurilor și termenelor de livrare.

Lucian Popovici, Engineering Director la Cegeka, explică: „Din experiența noastră, am observat că modelul fixed price, pe lângă predictibilitatea costurilor și a termenelor de livrare, le permite clienților să se concentreze pe obiectivele lor strategice de business. Prin transferul responsabilităților de IT către partener, clienții își pot concentra atenția asupra creșterii veniturilor, aspectele tehnice fiind lăsate in seama specialiștilor. Acest tip de colaborare contribuie semnificativ la creșterea eficienței și la consolidarea încrederii reciproce, oferind un cadru de lucru stabil și durabil pentru ambele părți.”

Prin astfel de parteneriate, companiile de outsourcing aduc cunoștințe și inovație direct în ecosistemul clientului, folosind metodologii Agile care asigură flexibilitate și adaptare rapidă la schimbările pieței. În acest fel, relația devine una pe termen lung, axata pe rezultate, rămânând constant aliniată cu obiectivele strategice ale clientului.

Un studiu al asociației companiilor de IT și telecomunicații din Germania arată că un procent covârșitor – de 75% din proiectele IT – nu reușesc să satisfacă așteptările de business. Deși multe proiecte pornesc de la idei promițătoare și au echipe de specialiști dedicați, acestea nu asigură automat viabilitatea ideii. Motivele eșecului sunt variate: de la lipsa de comunicare, obiective nealiniate, planificare insuficientă sau lipsa coordonării între echipe și până la o evaluare incorecta a pieței. O astfel de abordare duce adesea la risipirea resurselor de timp și bani, plus depășirea termenelor de livrare.

După numeroase feedbackuri pozitive din partea clienților, Cegeka a transformat serviciul Discovery Phase într-un produs cu livrabile clare și un impact pozitiv în cadrul proiectelor clienților lor. Acest proces permite o evaluare detaliată a proiectului înainte de implementare, asigurând o înțelegere comună a obiectivelor, resurselor și riscurilor implicate. Partea cea mai importantă este ca Discovery Phase oferă clienților predictabilitate, scalabilitate, plus o gestionare mult mai bună a așteptărilor.

În Discovery Phase, echipa de consultanți Cegeka colaborează într-un proces iterativ și consultativ cu departamentele cheie ale clientului pentru a identifica nevoile reale și pentru a oferi soluții personalizate. Acest proces include organizarea de workshop-uri și sesiuni repetate de feedback, prin care se încorporează constant sugestiile și observațiile clientului. Acest lucru contribuie la definirea clară a scopului proiectului, estimarea costurilor și identificarea calendarului realist de implementare.

Această abordare oferită de Cegeka asigură că proiectele sunt aliniate cu strategia de afaceri a clientului, evitând astfel riscul ca acestea să eșueze din cauza unor evaluări inițiale greșite. Astfel, Discovery Phase devine nu doar un pas necesar, ci o investiție strategică care aduce valoare pe termen lung.

„În concluzie, ar trebui să existe o schimbare de mentalitate la nivel de piață și, astfel, companiile de outsourcing să se orienteze și către dezvoltarea de produse și soluții inovatoare, mai ales într-o piață din ce în ce mai competitivă. Într-o lume dominată de tehnologii emergente, precum Inteligența Artificială, companiile IT au oportunitatea de a aduce mai multă valoare, propunând soluții tehnologice care să transforme afacerile clienților”, conchide Lucian Popovici.