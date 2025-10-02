România rămâne pe ultimul loc în UE la numărul de absolvenți de studii superioare

România continuă să ocupe ultimul loc în Uniunea Europeană la ponderea absolvenților de studii superioare. Conform datelor Eurostat, doar 23,2% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani finalizaseră o facultate în septembrie 2025, comparativ cu media europeană de 44%. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât 80% dintre tinerii din mediul rural și din comunități defavorizate declară că își doresc să urmeze studii universitare, dar barierele financiare rămân principalul obstacol. Unul din trei tineri se teme că familia nu îl va putea susține, iar studiul „Bunăstarea copiilor din mediul rural” (2024) arată că 41% dintre liceeni nu intenționează să urmeze o facultate, preferând angajarea imediată după liceu.

În acest context, Fundația World Vision România și Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) derulează programe menite să ofere sprijin tinerilor vulnerabili, pentru a reduce abandonul universitar și a încuraja accesul echitabil la educație de calitate.

Programul „Vreau la facultate”

Inițiat de World Vision România, în parteneriat cu UBB și susținut pentru al doilea an consecutiv de compania Oscar Downstream, programul „Vreau la facultate” are ca scop sprijinirea studenților din mediul rural și din comunități defavorizate. Programul oferă atât suport financiar, cât și acces la consiliere, mentorat și activități educaționale și profesionale menite să pregătească tinerii pentru tranziția către piața muncii.

În anul universitar 2024–2025, 68 de studenți au beneficiat de sprijin pentru continuarea studiilor. Aceștia au fost însoțiți de 35 de mentori care au susținut peste 300 de sesiuni individuale de mentorat. De asemenea, au fost organizate 38 de ateliere pe teme variate: planificarea carierei, redactarea CV-ului și a profilului LinkedIn, interviul de angajare, interese și valori profesionale, reconversie profesională, utilizarea inteligenței artificiale, voluntariat, combaterea hărțuirii stradale sau înțelegerea diferențelor culturale. Atelierele au fost susținute atât de cadre universitare de la UBB, cât și de reprezentanți ai World Vision România și ai companiilor partenere Accesa și Vertiv.

Studenții au avut oportunitatea de a participa la patru vizite în companii de renume, printre care Deloitte, MassMutual, Accesa și Vertiv, unde au interacționat direct cu profesioniști din domenii precum IT, management, HR și financiar. În plus, au beneficiat de 92 de sesiuni de consiliere individuală oferite de CCOPA, axate pe autocunoaștere, planificarea carierei, pregătirea pentru examene și gestionarea timpului.

„Construirea de punți între mediul educațional și comunitățile vulnerabile este esențială pentru a asigura accesul echitabil la o educație de calitate. Prin programul „Vreau la facultate”, sprijinim studenții din medii defavorizate să își continue studiile universitare și să se dezvolte personal și profesional. Credem cu tărie că fiecare tânăr are dreptul la șanse egale și la oportunități care să-i permită să își atingă potențialul și să construiască un viitor mai bun”, a declarat Mihaela Nabar, director executiv al Fundației World Vision România.

Pentru anul universitar 2025–2026, programul își propune continuarea sprijinului financiar până la finalizarea studiilor pentru toți beneficiarii, organizarea de ateliere dedicate pregătirii pentru examenul de licență și tranziției către piața muncii, dar și mentorat de grup alături de profesioniști din domenii variate. Totodată, se vor organiza activități pentru dezvoltarea abilităților de comunicare și de gestionare a emoțiilor, precum și ateliere dedicate sănătății emoționale și fizice.

Impactul programului este confirmat de studenți. „Activitatea de mentorat mă ajută să preîntâmpin situații dificile și să găsesc soluții punctuale. Este de mare ajutor să am perspectiva cuiva care a trecut prin această etapă”, a declarat Eduard, student beneficiar. Ionela, o altă participantă, a subliniat importanța vizitelor la companii: „Am fost primiți cu deschidere, am aflat răspunsuri utile și am căpătat mai multă încredere în viitorul meu profesional.”

Prin contribuția oferită de OSCAR Downstream, vor fi sprijiniți în continuare 30 de tineri din comunități vulnerabile din mediul rural și preorășenesc să finalizeze studiile universitare și să facă performanță.

„La OSCAR Downstream credem că educația este motorul care poate reduce inegalitățile sociale și deschide oportunități reale pentru tineri. De aceea, susținem cu consecvență programele care îi ajută pe studenții din comunități vulnerabile să își continue studiile universitare și să își construiască un viitor solid. Suntem onorați să fim parte din inițiativa „Vreau la facultate” și să contribuim la formarea unei generații care va schimba România în bine”, a povestit Luiza Dumitru, Communication & Marketing Director OSCAR Downstream.

Proiectul iUBB – „Acces la Resurse și Îndrumare pentru Succes Educațional”

Pe lângă „Vreau la facultate”, World Vision România și Universitatea Babeș-Bolyai implementează proiectul iUBB – „Acces la Resurse și Îndrumare pentru Succes Educațional”, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești și cu cofinanțare din Programul Educație și Ocupare (PEO). Proiectul vizează reducerea abandonului școlar și universitar și crearea de oportunități egale pentru elevii și studenții din medii vulnerabile, precum cei eligibili pentru burse sociale, elevi de etnie romă sau tineri ai căror părinți nu au studii superioare.

Până în prezent, 37 de studenți de anul I și II au beneficiat de 79 de ședințe de consiliere în carieră și 23 de ședințe de consiliere psihologică, derulate între mai și iunie 2025. De asemenea, au participat la 14 workshopuri tematice, pe teme precum organizarea timpului, motivația, frica de eșec, tehnici de învățare sau gestionarea stresului. Toți studenții au primit subvenții lunare de 330 de lei, iar 15 au beneficiat de sprijin financiar pentru hrană și 8 pentru cazare.

În paralel, 37 de elevi din 11 licee partenere au beneficiat de consiliere vocațională individuală, ateliere de identificare a nevoilor și ateliere de dezvoltare personală.

Pentru perioada următoare, iUBB își propune să continue consilierea în carieră și psihologică, să extindă sprijinul financiar pentru acoperirea costurilor de trai și studiu și să atragă un număr mai mare de beneficiari. Totodată, sunt planificate vizite de studiu, întâlniri cu profesioniști din domenii precum IT, management, marketing sau HoReCa, sesiuni de explorare a ofertelor academice din marile universități și lansarea unui concurs cu premii pentru elevi.

Prin aceste programe, World Vision România și Universitatea Babeș-Bolyai oferă tinerilor din comunități vulnerabile șansa de a-și continua studiile și de a-și construi un viitor mai bun. Sprijinul financiar, consilierea psihologică și vocațională, mentoratul și contactul direct cu profesioniști din diverse domenii reprezintă pași concreți în direcția reducerii decalajului educațional și a creării de oportunități reale pentru tinerii din România.