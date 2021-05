Românii încep să vadă lumina de la capătul tunelului

Studiu Reveal Marketing Research

Conform studiului Reveal Marketing, satisfacția generală a românilor față de diverse aspecte ale vieții crește cu 5% în aprilie față de luna martie (65%). Acest fapt poate fi explicat prin decizia de a introduce măsuri de relaxare, ca urmare a scăderii ratei de incidență a infectării cu coronavirus.

• La nivel național, satisfacția față de carieră / locul de muncă este în continuare într-un trend ascendent (de la 62% în martie la 66% în aprilie), alături de satisfacția față de venituri (de la 45% în martie la 53% în aprilie).

• Pe primul loc în aprilie se află teritoriul depășirii obstacolelor și al schimbării, cu o creștere de 10% față de luna martie.

• Familiile moderne sunt în continuare segmentul cel mai mulțumit de carieră / locul de muncă și de venituri, alături de tinerii profesioniști.

La nivel național cele mai ridicate procente se regăsesc în cazul stării de spirit (6% în plus față de martie), al sănătății / condiției fizice (9% în plus față de martie) și al satisfacției față de mediul de locuire (9% în plus față de martie). Aceste creșteri de la o lună la alta pot fi asociate cu decizia de a introduce măsuri de relaxare, ca urmare a scăderii ratei de incidență a infectării cu coronavirus. Deși nivelul de furie se menține încă în luna martie, scade în schimb nivelul de oboseală al românilor.

30% dintre români resimt în continuare o stare de oboseală, însă în scădere cu 2% față de luna precedentă (martie 32%). În notă pozitivă, s-au înregistrat procente de 66% reprezentând satisfacția la locul de muncă și procente de 53% reprezentând satisfacția față de venituri.

Important de știut

Deşi satisfacția generală fața de diverse aspecte ale vieții a crescut în această lună, nivelul de furie se menține ca în martie, în schimb scade puțin nivelul de oboseală al românilor. Nivelul de motivație din această lună înregistrează cele mai scăzute procente (3%) din acest an și din 2020. Emoțiile cele mai resimțite în luna aprilie sunt cele de îngrijorare (13%) și de dezamăgire (12%).

Priorități

Pe primul loc în aprilie se află teritoriul depășirii obstacolelor și al schimbării, cu o creștere de 10% față de luna martie. Această lună înregistrează cele mai ridicate procente din acest an, probabil datorită nevoii românilor de a schimba ceva în viață lor după un an de pandemie, de restricții și de distanțare socială. Teritoriul relațiilor sociale și al unității trece pe locul doi în motivațiile românilor în această lună, cu o scădere de 3% comparativ cu martie.

Această scădere poate fi explicată în asociere cu creșterea în teritoriul schimbării și al depășirii obstacolelor: românii doresc să își îmbunătățească viața. Teritoriul stabilitate, responsabilitate, credință a scăzut cu 6% comparativ cu luna martie și înregistrează unul dintre cele mai scăzute procente din acest an, după luna februarie. Acest lucru ar putea fi asociat în primul rând cu o revoltă acumulată de-a lungul timpului față de restricțiile pandemiei.

Comparativ cu anul 2020, a scăzut în importanță teritoriul stabilității, responsabilității, credinței (3%), dar a crescut importanța teritoriului depășirii obstacolelor și al schimbării (5%). Romanii par a simți o nevoie acută de schimbare.

Urban – rural aprilie 2021:

Teritoriul schimbarii si al depasirii obstacolelor este mai important in mediul urban decat in mediul rural, desi acesta a crescut in importanta si in mediul rural comparativ cu luna martie (crestere de 17%).

Despre barometrul Românii AZI

Românii AZI este un barometru dezvoltat de Reveal Marketing Research și funcționează ca instrument de punere în context a cercetărilor de piață implementate pentru clienții din portofoliul companiei. El are loc lunar și redă aspecte de moment legate de români, dar și evoluția lor în timp. Astfel, toate studiile pornesc de la înțelegerea consumatorilor deoarece ei sunt dinamici, nu statici. Brandurile învață cum trebuie să comunice cu publicul țintă, pornind de la emoțiile și motivațiile dominante din societatea românească din acea perioadă.