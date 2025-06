Românii sunt mai bogați cu 10 mld. euro după 17 ani de Pilon 2 de pensii private

Pilonul 2 de pensii private obligatorii a generat un câștig net de 51,4 miliarde de lei (10,1 miliarde de euro) în beneficiul românilor în primii 17 ani de funcționare efectivă, împliniți în cursul lunii mai 2025, potrivit calculelor APAPR prezentate azi pe portalul www.pilonul2.ro .

Astfel, la finele lunii mai 2025 cele 7 fonduri de pensii private de Pilon 2 administrau sume totale de 166,2 miliarde de lei în beneficiul a 8,3 milioane de participanţi. Pe parcursul celor 17 ani de funcționare, fondurile din Pilonul 2 au încasat contribuții brute în valoare de 118,6 miliarde de lei și au efectuat plăți de circa 3,8 miliarde de lei către aproximativ 238.000 de beneficiari (inclusiv moştenitori).

Pilonul 2 de pensii private după 17 ani

8,3 milioane de români au conturi personale

milioane de români au conturi personale 118,6 mld. RON contribuţii brute virate

mld. RON contribuţii brute virate 166,2 mld. RON active nete în administrare

mld. RON active nete în administrare 3,8 mld. RON plăţi către beneficiari

mld. RON plăţi către beneficiari 238.000 de români şi-au primit deja banii

de români şi-au primit deja banii 51,4 mld. RON câştig net obţinut din investiţii

mld. RON câştig net obţinut din investiţii 7,8% randament mediu anual vs.

4,4% inflaţie medie anuală

20.000 RON media a unui cont personal

RON media a unui cont personal 47.000 RON media pentru un salariu mediu şi contribuţii complete

Diferența dintre activele nete administrate plus plățile efectuate și contribuțiile brute încasate o reprezintă un câștig de 51,4 miliarde de lei, net de toate comisioanele percepute, exclusiv în beneficiul celor care contribuie la Pilonul 2 de pensii private. Randamentul mediu al tuturor fondurilor de Pilon 2 în cei 17 ani a fost de 7,8% pe an, mult superior inflației medii de 4,4% pe an din aceeași perioadă.

„În ultimii ani, Pilonul 2 a traversat cu succes numeroase episoade de volatilitate care au afectat temporar piețele financiare și implicit indicatorii de profitabilitate ai fondurilor de pensii: pandemia în 2020, războiul din Ucraina și explozia globală a inflației în 2022, dar și tulburările politice din ultimul an. De fiecare dată, după aceste scăderi temporare, fondurile de pensii private şi-au reluat creșterea – cel mai recent exemplu de recuperare rapidă fiind furnizat în 2025 după episodul de volatilitate politică internă”, a precizat Radu Crăciun, președintele APAPR.

În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,3 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (4,5 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%. Banii din Pilonul 2 sunt al doilea cel mai valoros activ financiar al populaţiei, după depozitele bancare, reprezentând un element de bază pentru siguranța și prosperitatea financiară pe termen lung a românilor.

Valoarea medie a unui cont personal din Pilonul 2 de pensii a ajuns azi la 20.000 RON, cifră care s-a dublat în ultimii 4 ani și jumătate. În același timp, un român cu salariul mediu care a contribuit continuu de la înființarea Pilonului 2 și până azi are în prezent în cont o sumă de circa 47.000 RON. Pe portalul www.pilonul2.ro orice participant poate afla la ce fond de pensii private contribuie, putând în același timp să-și deschidă cont online pentru a-și verifica suma acumulată, istoricul de contribuţii şi alte informaţii.

Circa 95% din banii din Pilonul 2 sunt investiți în România, făcând din fondurile de pensii private cei mai importanți investitori instituționali autohtoni. Aproximativ două treimi din bani sunt investiți în titluri de stat și aproape un sfert sunt investiți în companiile listate la Bursa de la București, fondurile de pensii contribuind astfel atât la finanțarea sustenabilă pe termen lung a statului român, cât și la creșterea economică și crearea de locuri de muncă – cu păstrarea în acelaşi timp a unui profil de risc relativ redus.

„În prezent, toate cifrele sunt la maxime istorice pentru fondurile de pensii, ceea ce consolidează încrederea românilor în acest sistem de economisire. Au fost 17 ani în care Pilonul 2 a confirmat că este o reformă de succes, un sistem similar celor din statele dezvoltate din UE şi OCDE, cu un puternic rol economic și social”, a conchis președintele APAPR.