Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană, în chestiunea obligației de stocare a carbonului, care o costă miliarde de euro

Romgaz a depus la Curtea de Justiție a Uniunii Europene o acțiune directă împotriva Comisiei Europene, cerând anularea deciziei prin care este obligată să asigure o capacitate de stocare a dioxidului de carbon de 4 milioane de tone pe an

“Prin această acțiune compania solicită în principal anularea Regulamentului delegat nr. 1477/2025 de completare a Regulamentului (UE) 2024/1735 al Parlamentului European și al Consiliului și anularea Deciziei (UE) 2025/1479 a Comisiei din 22 mai 2025 de specificare a contribuțiilor proporționale la obiectivul Uniunii privind capacitatea de injectare de CO₂ până în 2030 din partea producătorilor de petrol și gaze din Uniunea Europeana.

Regulamentul (UE) 2024/1735, denumit și regulamentul NZIA, completat de cele doua acte normative a căror anulare o solicita ROMGAZ, impune producătorilor de petrol și gaze din Uniunea Europeana să asigure până în anul 2030 o capacitate de stocare CO2 de 50 milioane tone/an, din care României îi revine o cota de 10,25 milioane tone CO2/an, iar companiei ROMGAZ, una dintre cele trei societăți romanești obligate, o cota de 4,12 milioane tone CO2/an”, arată Romgaz.

Obligația de stocare a companiilor romanești reprezintă mai mult de 20% din obiectivul de stocare UE, în condițiile în care tara noastră este răspunzătoare pentru doar cca. 3% din totalul emisiilor de CO₂ ale sectorului de manufactura din UE intre 2020-2023, mai soune companie

“Astfel, decizia ROMGAZ de a depune o acțiune directă împotriva Comisiei Europene vine în contextul în care actele normative pe care compania le ataca în instanță induc o disproporționalitate semnificativă și o practică anticoncurențială pe piață de petrol și gaze naturale în defavoarea producătorilor UE. Nu în ultimul rând, obligația instituită asupra ROMGAZ și a celorlalte companii producătoare de petrol și gaze presupune investiții semnificative fără ca acestea să fie condiționate de existenta condițiilor de fezabilitate economica sau de garanții exigibile”, mai arată compania.

“În calitate de principal producător de gaze naturale din România, ROMGAZ își asumă pe deplin rolul strategic și responsabilitățile aferente – atât în garantarea securității continue a aprovizionării cu gaze naturale, cât și în demersurile de decarbonare a industriei și de tranziție către energia verde.

În acest context, compania a evaluat și analizat multiple scenarii și opțiuni pentru reducerea amprentei de carbon și pentru implementarea unor proiecte verzi, având că obiectiv definirea traiectoriei optime pentru atingerea țintelor de decarbonare asumate prin Acordul de la Paris. Printre opțiunile analizate se numără și investițiile în depozite de stocare a CO₂ în zăcăminte de gaze naturale epuizate sau în acvifere saline. De asemenea, ROMGAZ a demarat studii și analize tehnice aprofundate pentru identificarea potențialelor unor astfel de zăcăminte și pentru evaluarea fezabilității transformării lor în depozite de CO₂.

Rămânem ferm angajați în implementarea politicilor Uniunii Europene, inclusiv a Green Deal-ului, precum și a noilor obiective privind competitivitatea și relansarea economica stabilite în acest an.

Cu toate acestea, ROMGAZ nu se vă implica în proiecte care încalcă regulile de piață, care implica riscuri operaționale majore sau care ar putea aduce prejudicii companiei, acționarilor sai ori statului roman. Consideram că Regulamentul delegat nr. 1477/2025 de completare a Regulamentului (UE) 2024/1735 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și Decizia (UE) 2025/1479 a Comisiei din 22 mai 2025 ne expun unor astfel de riscuri; în consecință, am decis să exercitam toate pârghiile legale disponibile și vom contesta aceste acte normative în fata instanțelor europene”, a spus directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu.

„ROMGAZ a depus în data de 16 octombrie 2025, la Curtea Europeană de Justiție, o acțiune directă împotriva Comisiei Europene. Este pentru prima oară când compania face un asemenea demers, acesta fiind generat de implicațiile grave pe care prevederile regulamentului NZIA, ale Regulamentului delegat nr. 1477/2025, și ale Deciziei (UE) 2025/1479 a Comisiei din 22 mai 2025 le au asupra companiei, și mai mult decât atât, o spun foarte direct, în final, suportabilitatii de către consumator a prețului bunurilor produse în întreprinderi/fabrici etc în care se impun masuri de captare, transport și injecție CO2. Inevitabil costul unor astfel de produse vor creste, în opinia mea, dincolo de limita suportabilității.

Și când mă refer la implicații grave, mă refer și la riscurile de natura economica, în contextul în care suntem obligați să facem investiții de câteva sute de milioane Euro fară că acestea să poată fi condiționate, în mod real, de asigurarea de garanții privind recuperarea investiției, dar și la riscuri de natura tehnica și de mediu. Este de evidențiat faptul că putinele proiecte de stocare CO2 implementate sau în faza de dezvoltare sunt în zăcăminte off-shore, eliminând riscul contaminării solului sau apelor în zone locuite în situația unor potențiale migrări. Exista state europene care din acest motiv au interzis prin lege stocarea CO2 în zăcăminte on-shore.

Nu în ultimul rând aș vrea să subliniez faptul că este pentru prima oară când Parlamentul European/Comisia Europeana, printr-un regulament european/regulament delegat/decizie, impune în mod direct obligații, inclusiv de natura pecuniara, unor companii supuse rigorilor corporative și regulilor piețelor comerciale pe care activează, fără ca în prealabil să fi fost realizat un studiu de impact tehnic și economic care să arate fezabilitatea tehnica și economica în raport cu obligațiile impuse.

Cu toate acestea, suntem dispuși să cooperam deplin cu Comisia Europeană și Parlamentul European pentru a găsi cele mai bune soluții fezabile din punct de vedere tehnico-economic, care să aibă la baza toate studiile de impact realizate anterior emiterii unor astfel de reglementari, care să asigure un viitor sustenabil atât companiei, mediului dar și clienților finali”, a spus și directorul general adjunct al Romaz, Aristotel Jude

SNGN ROMGAZ SA este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisă la tranzacționare pe piața Bursei de Valori din București (BVB). Acționar principal este statul român cu o participație de 70%.