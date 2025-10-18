Extern

Trump s-a răzgândit, nu mai dă rachete Tomahawk Ucrainei

Daniela Moise
Autor Daniela Moise

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a anunțat vineri seară târziu presa americană, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Portalul de ştiri Axios şi televiziunea CNN au publicat această ştire pe baza unor surse informate despre discuţiile la vârf, scrie Agerpres, preluând dpa.

Una din sursele Axios a apreciat că dialogul dintre cei doi preşedinţi „nu a fost uşor”, iar alta chiar că a mers „rău”. CNN a caracterizat întâlnirea ca „oarecum emoţională” şi în unele momente chiar „incomodă”.

Zelenski spera să obţină aprobarea Washingtonului pentru achiziţia din SUA a unor rachete de croazieră Tomahawk, cu rază lungă de acţiune, care să permită Ucrainei o postură mai ofensivă în războiul cu Rusia.

Zelenski: „Trebuie să mai lucrăm la asta”

Trump s-a arătat dispus să discute despre Tomahawk, dar a subliniat de mai multe ori că Statele Unite au şi ele nevoie de aceste rachete.

În primul mesaj în reţeaua sa Truth Social după discuţiile de vineri, preşedintele american nu a menţionat deloc rachetele Tomahawk, remarcă dpa. La o conferinţă de presă ulterioară, şeful statului ucrainean a afirmat că partea americană i-a cerut să nu discute public subiectul, deoarece SUA „nu doresc o escaladare”. El a adăugat totuşi că nu consideră chestiunea încheiată: „Trebuie să mai lucrăm la asta”.

Distribuie articolul
Articolul anterior Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană, în chestiunea obligației de stocare a carbonului, care o costă miliarde de euro
Articolul următor Recomandările lunii noiembrie la History Channel
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Armata israeliană a lansat un atac asupra Gazei
Extern
Trump a publicat imagini cu distrugerea unui „submarin foarte mare care transporta droguri” spre SUA
Extern
Patru zile la Ho Chi Minh City
Cultură și Educație

Citește și