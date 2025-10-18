Recomandările lunii noiembrie la History Channel

Istoria periculoasă cu Henry Winkler (8×60’)

Titlul original: Hazardous History with Henry Winkler

Din 8 noiembrie, sâmbăta, de la ora 18:05

La fel ca poveștile misterioase din Inexplicabil cu William Shatner sau minunile ciudate din Incredibil cu Dan Aykroyd, Istoria periculoasă cu Henry Winkler prezintă povești nostalgice „de pe vremea bunicii”, despre experiențe nereglementate dintr-o perioadă în care oamenii nu știau să se protejeze mai bine. De exemplu, nu cu mult timp în urmă Coca-Cola conținea cocaină, se fuma peste tot (și în avioane, și în cabinetele medicale), ne depozitam mâncarea în frigidere toxice, ne distram pe tobogane care ne smulgeau pielea, aveam (fără să știm) jucării radioactive și ne decoram bradul de Crăciun cu ornamente din azbest. Iar ignoranța era o binecuvântare.

Prezentate de cunoscutul Henry Winkler, cele 8 episoade de 60 de minute ale acestei serii pline de nostalgie spun povești distractive despre locurile, oamenii, produsele, practicile și distracțiile necontrolate și nereglementate dintr-o Americă uitată. Alertă, informativă și ușor înfricoșătoare, Istoria periculoasă cu Henry Winkler este o cavalcadă continuă a celor mai nesăbuite, iresponsabile și nesupravegheate povești istorice despre SUA.

Haos necenzurat (10×30’)

Titlul original: Chaos Uncut

Din 16 noiembrie, duminica, de la ora 21:00

Cu un ritm alert și plină de secvențe uluitoare, Haos necenzurat este o serie perfectă pentru noua generație, care conține cele mai trăsnite urmăriri ale poliției, spargeri ratate, accidente catastrofale și evadări elaborate din închisoare.

Mistere în nisip S2 (8×60’)

Titlul original: Secrets in the Sand S2

Din 17 noiembrie, lunea, de la ora 22:00

Deșerturile sunt adesea neglijate când vine vorba despre schimbările climatice, dar pe măsură ce temperaturile globale cresc, acestea se numără printre cele mai vulnerabile zone de pe planetă. Furtunile violente de nisip și eroziunea remodelează din ce în ce mai mult regiunile aride ale Pământului și, pe măsură ce fac asta, din nisip ies la iveală descoperiri uimitoare. Mistere în nisip examinează curiozități extraordinare care au fost odinioară ascunse în deșerturile planetei, acum care acum sunt dezvăluite: de la orașe antice pierdute, la formațiuni geologice misterioase.

Gangsteri originali cu Sean Bean (4×60’)

Titlul original: Original Gangsters with Sean Bean

Din 27 noiembrie, joia, de la ora 22:00

În Gangsteri originali cu Sean Bean, HISTORY Channel va purta privitorii printr-o galerie istorică de gangsteri, haiduci și scandalagii. Fiecare episod captivant oferă o analiză profundă a vieții și crimelor acestor bărbați și femei celebri. Combinând reconstituiri cinematografice cu interviuri detaliate, vom descoperi detalii neștiute apropo de acțiunile acestor gangsteri, vom acoperi haosul, urmăririle, sângele, curajul și gloria din viețile lor, pentru a readuce aceste legende la viață. Gazda este actorul Sean Bean (cunoscut din serialul Urzeala tronurilor).