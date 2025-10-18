Recomandările lunii noiembrie la CRIME+INVESTIGATION

Orele dinaintea crimei S3 (13×60’)

Titlul original: Homicide: Hours To Kill S3

Din 4 noiembrie, marțea, de la ora 22:00

Orele dinaintea crimei este o serie-documentar despre crime reale, în care anchetatorii reconstituie ultimele 24 de ore ale victimei, pentru a descoperi motivul și a identifica criminalul.

Fiecare episod urmărește un singur caz și include interviuri cu anchetatorii, în cadrul cărora aceștia reconstituie evenimentele, cronologia și relațiile victimelor cu cei din jur, pentru a rezolva misterul. Al treilea sezon include episoade precum „Viața secretă a unei mame” și „Pânza de minciuni”, care prezintă trădări, aventuri secrete și comploturi familiale.

Uite ce m-ai pus să fac (10×60’)

Titlul original: Look What You Made Me Do

Din 19 noiembrie, miercurea, de la ora 22:00

Uite ce m-ai pus să fac este o serie-documentar despre crime reale, care explorează cazuri înfiorătoare, în care setea de răzbunare transformă oameni obișnuiți în marionete prinse în mijlocul unei violențe de neimaginat.

Fiecare episod spune povestea acestor drame judiciare de anvergură printr-un amestec captivant de filmări din cadrul proceselor reale, informații oferite de poliție și interviuri cu persoanele implicate în fiecare caz. Pe lângă aceste răsturnări de situație ale anchetei, ies la iveală și povești personale despre răzbunare și trădare.