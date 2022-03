Roweb, companie naţională de servicii software end-to-end, a înregistrat vânzări de peste 4,3 mil. euro în 2021

90% din proiectele companiei vin din piața internațională, Roweb vizând în 2022 deschiderea unui nou birou și în UK

Roweb, companie românească de servicii software end-to-end, a încheiat 2021 cu vânzări de peste 4,3 milioane de euro. Datorită procesului rapid de adaptare la noul context economic, pe parcursul anului precedent compania și-a mărit echipa, a consolidat parteneriatele și a obținut o creștere de circa 20% a cifrei de afaceri, comparativ cu 2020. Pentru anul în curs, Roweb plănuiește deschiderea unui nou birou în Londra, extinderea echipei și continuarea procesului de creștere a business-ului.

„Ne-am revenit rapid din șocul pandemiei și ne-am adaptat imediat la noul context și mod de lucru hibrid sau remote, fiind o companie care lucra full on-site. În ciuda impedimentelor sociale și economice, am reușit să nu pierdem niciun client și să ne menținem echipele intacte. Mai mult, am crescut numărul de colegi și am finalizat construcția clădirii de birouri pentru HQ, în Pitești. Pentru anul curent, avem în plan să ne extindem în special în piețele de interes și să menținem aceeași tendință de creștere”, a declarat Viorel Costea, CEO & Co-founder Roweb.

Viorel Costea

Roweb s-a lansat sub conceptul actual în urmă cu 18 ani, a mizat pe clienți din piața internațională și a înregistrat un proces de creștere organică, de aproximativ 20% pe an. Principalii clienți din portofoliul Roweb sunt din Europa (UK, Danemarca, Belgia, Olanda, Elvetia, Germania, etc.), USA, Orientul Mijlociu și România, jumătate din cifra de afaceri venind din colaborările cu firme din UK. Compania are în prezent birouri în trei orașe din țară, respectiv București, Pitești și Craiova, însă mulți angajați lucrează remote din alte orașe.

Roweb oferă servicii prin echipe dedicate (staff augmentation și project based teams) și dezvoltă soluții de business end-to-end (de la consultanță, la arhitectură, dezvoltare, implementare, design, QA, etc.). Printre tipurile de servicii oferite de companie se numără: enterprise software development, web & mobile software development și e-commerce, iar ca tehnologii echipa Roweb este specializată în: .Net, PHP, JavaScript frameworks (Angular, React, Vue.js, Node.js), iOs, Android și React-native pentru tehnologii mobile și Cloud.

90% din business vine din piețele internaționale

Principalele industrii din care provin clienții companiei sunt: recrutare & HR, finanțe & asigurări, imobiliare, turism & ospitalitate, retail/e-commerce, iar Roweb se bucură de colaborări foarte stabile, potrivit reprezentanților săi. Spre exemplu, cel mai lung proiect se desfășoară ongoing de peste 17 ani cu un client din Belgia (Whise), urmat de colaborarea cu unul dintre cei mai mari touroperatori din Danemarca (Tourpaq – Primotours), de peste 10 ani. De asemenea, Roweb are în portofoliu numeroși clienți din UK, în special din zona de recrutare, cu afaceri de sute de milioane de lire (ex. nGage), iar din zona financiară include multe companii din US (ex. Filelater, SpotLight Vegas etc.).

Deși compania se concentrează în continuare pe piața internațională, unde are 90% din business, în ultimii ani a remarcat o maturizare și pe plan local în această direcție, respectiv intenția mai multor jucători din piață de a investi în software și digitalizare. Astfel, a colaborat recent cu branduri mari care activează în România (ex. Teilor, Porsche Bank, etc.) și derulează în continuare proiecte relevante pe plan local (ex. FGCR, Seatbelt, Litera, O’Mac etc.).

Planuri pe 2022: deschiderea unui birou în Londra, noi recrutări locale și creșterea CA

În prezent, Roweb are o echipă de peste 130 de angajați (dintre care 80% developeri), care activează de la unul dintre cele trei birouri locale – Pitești (HQ), București sau Craiova, sau remote, din diverse orașe ale țării. Numărul acestora a crescut cu circa 20% pe an, în prezent recrutând activ pentru poziții tech (Angular, :Net, Node.js, PHP) și pe domenii complementare (de exemplu, Business development, Marketing etc.

În atragerea noilor colegi, compania mizează, pe lângă pachetele standard de beneficii și salarii competitive, pe proiectele complexe și stabile existente în Roweb, alături de lucru în echipe cu experiență, ce includ seniori cu peste 15 ani în cadrul companiei.

Totodată, după ce anul trecut a finalizat construcția clădirii de birouri din Pitești, datorită volumului mare de clienți din UK, compania a decis să se extindă anul acesta cu un nou birou și în Londra.