Mai multe persoane au murit după ce un autobuz şcolar a fost lovit de un tren, în Belgia

Mai multe persoane au murit după ce un autobuz şcolar a fost lovit de un tren, marţi, în nordul Belgiei, anunţă ministrul belgian de Interne Bernard Quintin, relatează AFP.

Accidentul a avut loc la Buggenhout, în Flandra, la o trecere la nivel cu calea ferată, a declarat AFP un purtător de cuvânt al Infrabel, gestionarul reţelei ferate belgiene, Frédéric Sacré.

”S-a întâmplat către ora (locală 8.08 (9.08, ora României). Un minibuz a fost lovit de un tren care urma să se oprească în staţia următoare, la aproximativ un kilometru distanţă”, a declarat el. ”Şocul a fost extrem de violent”, a dat el asigurări. El a evocat un ”bilanţ dramatic”.

Circumstanţele accidentului fac obiectul unei anchete. Potrivit primelor informaţii, trecerea la nivel cu calea ferată era închisă la momentul accidentului, scrie Le Soir.

Poliţia federală a refuzat să prezinte un bilanţ exact

Ministrul belgian de interne Bernard Quintin a deplâns un ”accident tragic”. ”Mă gândesc la victime şi la apropiaţii lor. Le doresc mult curaj răniţilor”, a scris pe X ministrul. Contactată de AFP, poliţia federală a refuzat să prezinte un bilanţ exact.

O purtătoare de cuvânt a poliţiei federale belgiene, An Berger, a declarat AFP că şapte elevi, şoferul şi un însoţitor se aflau la bordul autocarului şcolar. ”Europa plânge împreună cu Belgia”, a declarat preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen.

