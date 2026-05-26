Mai multe persoane au murit după ce un autobuz şcolar a fost lovit de un tren, în Belgia

Mai multe persoane au murit după ce un autobuz şcolar a fost lovit de un tren, marţi, în nordul Belgiei, anunţă ministrul belgian de Interne Bernard Quintin, relatează AFP.

Accidentul a avut loc la Buggenhout, în Flandra, la o trecere la nivel cu calea ferată, a declarat AFP un purtător de cuvânt al Infrabel, gestionarul reţelei ferate belgiene, Frédéric Sacré.

”S-a întâmplat către ora (locală 8.08 (9.08, ora României). Un minibuz a fost lovit de un tren care urma să se oprească în staţia următoare, la aproximativ un kilometru distanţă”, a declarat el. ”Şocul a fost extrem de violent”, a dat el asigurări. El a evocat un ”bilanţ dramatic”.

Circumstanţele accidentului fac obiectul unei anchete. Potrivit primelor informaţii, trecerea la nivel cu calea ferată era închisă la momentul accidentului, scrie Le Soir.

Ministrul belgian de interne Bernard Quintin a deplâns un ”accident tragic”. ”Mă gândesc la victime şi la apropiaţii lor. Le doresc mult curaj răniţilor”, a scris pe X ministrul. Contactată de AFP, poliţia federală a refuzat să prezinte un bilanţ exact.

O purtătoare de cuvânt a poliţiei federale belgiene, An Berger, a declarat AFP că şapte elevi, şoferul şi un însoţitor se aflau la bordul autocarului şcolar. ”Europa plânge împreună cu Belgia”, a declarat preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen.