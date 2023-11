S-a deschis Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – ediția cu numărul 30

Miercuri, 22 noiembrie, a avut loc deschiderea oficială a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, arată un comunicat remis presei. 95 de ani de la prima emisie Radio România, 30 de ediții ale celui mai longeviv târg de carte din țară, 25 dintre acestea găzduite de Romexpo, peste 140 de ediții naționale și locale care au contribuit semnificativ la structurarea pieței naționale de carte sunt, fiecare în sine, un motiv de sărbătoare.

Îi invităm pe toți iubitorii de carte, între 22 și 26 noiembrie, în Pavilionul Central Romexpo din București, să celebreze cartea alături de Radio România, organizatorul evenimentului. Accesul publicului este liber până duminică, inclusiv, între orele 10:00 și 20:00.

Foto: Alexandru Dolea

”În acest an celebrăm 30 de ani de Gaudeamus şi 95 de ani de Radio România. Cum am dori ca aceste cifre să nu fie doar cifre ci să aibă și conținut, spunem că vom continua să susținem tipurile de evenimente ce aduc plusvaloare societății, cum este acesta, şi care, de 30 de ani, nu numai că este validat, dar este dorit, iubit în continuare, cel puțin de publicul ce vine aici cu acces gratuit pentru a putea cumpăra însă cărți. Acesta e obiectivul: cumpărați și citiți! La finalul Galei Radio România, gală pe care am desfășurat-o pe 1 noiembrie, atunci când am sărbătorit 95 de ani de Radio România, a existat o voce, care ne-a rugat să avem grijă de Radio România, așa cum cred eu că ne-ar ruga să avem grijă și de Gaudeamus, și acea voce, atunci, realizată cu ajutorul unui soft de inteligență artificială, era vocea lui Florian Pittiș. Cred că trebuie să ascultăm vocile trecutului, să le punem în sufletul nostru și, dacă avem puterea să le facem auzite și astăzi, le facem auzite și cu astfel de evenimente”, a spus Președintele Director General al Radio România, Răzvan Ioan Dincă.

Vladimir Epstein, fondatorul târgului de carte, prezent la eveniment a spus: “Să mulțumim în primul rând publicului, publicul este regele nostru, publicul guvernează ceea ce se întâmplă în acest târg de carte, să-i mulțumim pentru faptul că a atins, în cei 30 de ani, statisticile vorbesc despre asta, cifre de circa 2,5 milioane de vizitatori. Să mulțumim editorilor care produc evenimentele, să mulțumim autorilor, să mulțumim în final, dar nu în cele din urmă, instituției Radio România care a înțeles să transmită foarte multe din caracteristicile ei, și anume credibilitate și audiență. Iată, Târgul de Carte Gaudeamus a împrumutat și a preluat și a dat, la rândul lui, credibilitate și audiență”.

„Ministerul Culturii a fost alături de Radio România și de Gaudeamus la toate edițiile. O vom face și de-acum încolo, și sarcina mea astăzi este să transmit salutul și urările doamnei Raluca Turcan, ministrul culturii, pentru toți editorii, pentru toți scriitorii care vor fi prezenți cu lansări de carte și, în principal, pentru toți cititorii care vor trece în aceste zile pe la târg și să sperăm că vor fi cât mai mulți, mii, zeci de mii, sute de mii în aceste zile pe la standurile Gaudeamus. Deci succes şi multă bucurie și cred că îmi pot permite să transmit angajamentul ferm al doamnei ministru de a sprijini și în viitor celelalte ediții ale Gaudeamus”, a declarat Ioan Matei, reprezentantul Ministerului Culturii, directorul Direcției de Cultură Scrisă și Patrimoniu.

Președintele de onoare al ediției, domnul Ion Bogdan Lefter, reputat scriitor, critic literar, profesor universitar, publicist, și, mai presus de toate, unul dintre cei mai entuziaști și constanți prieteni ai Târgului, a declarat: ”E o plăcere, o onoare pentru mine să fi fost alături de fondatori și alături de târg de la început până azi. […] Radioul public are un rol extraordinar într-o societate, mai important probabil prin impactul în profunzimea societății decât Televiziunea Publică, furată de imagine și de alte tentații, încât faptul că în această țară se întâmplă această minunăție, care nu există în alte părți, și anume că postul public de Radio organizează an de an marele târg de carte Gaudeamus şi Caravana Gaudeamus, care funcționează în restul țării. Toate acestea formează o rețea și o instituție absolut extraordinare și care merită din plin să fie susținute în continuare. […] Da, trebuie susținut acest târg, pentru că el joacă un rol importantistim pentru o țară, pentru o cultură și pentru un post public de radio. […] Dați-mi voie, solemn, dar zâmbind, să declar deschisă ediția cu numărul 30 a Târgului de Carte Gaudeamus”.

Urmăriţi evenimentele târgului, peste 500 anul acesta, pe www.gaudeamus.ro și pe www.radioromania.ro