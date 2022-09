S-a lansat cea de-a noua ediție a programului Huawei Seeds for the Future, dedicat studenților pasionați de tehnologie

Doar 6% dintre întreprinderile din România oferă formare profesională în domeniul IT&C față de media europeană de 20%, conform studiului DESI 2022. Pentru a veni în sprijinul viitorilor specialiști în domeniu, Huawei a lansat cea de-a noua ediție a programului Seeds for the Future, dedicat studenților pasionați de tehnologie.

Ediția din 2022 va avea loc în perioada 19-26 septembrie la București, iar programul a fost deschis tuturor studenților universitari pasionați de știință și tehnologie din România și Republica Moldova.

Ediția de anul acesta a fost concepută pentru a include mai multe subiecte relevante la nivel local, lectori universitari și ateliere practice pentru studenți. Conținutul a variat de la ateliere practice de robotică, până la cursuri de public speaking. În plus, noua serie de seminare locale, INSPIRATION, le oferă studenților oportunitatea de a discuta direct cu experți în tendințe tehnologice, pentru a putea înțelege în profunzime cum poate fi aplicată o soluție tehnologică în scenarii din viața reală.

„De-a lungul anilor, am avut multe talente remarcabile în domeniul TIC din România care au absolvit programul Seeds for the Future și au pornit într-o călătorie fructuoasă a carierei lor, unii i și-au lansat propria afacere, alții s-au alăturat echipei Huawei România și sunt acum o componentă importantă a companiei noastre. Mă uit la studenții Seeds din acest an și văd în ei minți strălucite și viitoarea speranță a fundației digitale a României. Le doresc un program de succes în continuare și îi felicit pe toți studenții Seeds 2022.” Victor Zhou, Director al Consiliului de Administrație al Filialei, Huawei România.

Programul ”Seeds for the Future”, dezvoltat de compania de tehnologie Huawei, a debutat în anul 2008 și se desfășoară în prezent în 126 de țări de pe toate continentele, inclusiv în România. Programul se adresează studenților și tinerilor absolvenți din domeniul TIC, iar scopul acestuia este de a identifica tinerele talente în domeniul tehnologic și de a contribui la formarea și dezvoltarea profesională a acestora.

În România, programul ”Seeds for the Future” se derulează din 2014, contribuind până acum la formarea a peste 300 de studenți pasionați de tehnologia informației și comunicațiilor. Programul reprezintă pentru studenții înscriși o oportunitate extraordinară de a învăța și de a-și perfecționa atât abilitățile tehnice, cât și pe cele personale, având un rol important în debutul lor din punct de vedere profesional după absolvirea studiilor.