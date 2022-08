Să ne aducem aminte de jurnalistul Mile Cărpenișan – 44 ani de la naștere și 12 de la trecerea în veșnicie

Al. Florin Țene

Mile Cărpenișan s-a născut la 23 august 1975, Timișoara, România a fost un jurnalist român și corespondent de război pentru Antena 1 și Antena 3.Reportajele lui despre războiul din Iugoslavia erau foare mult receptate și vizionate de abonații tv.

Mile Cărpenișan a devenit cunoscut ca jurnalist de război, grație corespondențelor sale din Iugoslavia, Irak și din zonele afectate de tsunami-ul asiatic. El a fost timp de mai bine de 10 ani corespondent special al posturilor de televiziune Antena 1 și Antena 3, până în 2008, când a ales să lucreze ca freelancer.

Mile Cărpenișan și-a dedicat ultimele săptămâni din viață unei campanii umanitare prin care încerca să salveze viața unui tânăr de 29 de ani, bolnav de leucemie. Cu doar o lună în urmă, jurnalistul își scosese la licitație casca militară pe care o folosise în Irak, intenționând să doneze banii obținuți la licitație tânărului bolnav de leucemie. Mile Cărpenișan scria pe blogul personal:

„Am trăit o viață plină, am călătorit pe fiecare cale a mea, dar mai mult, mai mult decât atât am făcut-o în felul meu. Regrete am câteva, dar apoi…sunt prea puține pe care să le menționez. Am făcut ceea ce trebuie să fac și uite așa am trecut prin toate fără excepție. Mi-am programat fiecare deplasare și fiecare pas pe care l-am făcut pe drumuri lăturalnice. Ah…și, mai mult… mai mult decât atât am făcut-o în felul meu”. ”Am iubit, am zâmbit și am plâns, am avut partea mea la pagubă, iar acum când lacrimile au devenit substitut pentru bucurie mă uit în urmă și mă amuz. Când mă gândesc că am fost capabil pentru toate astea și nu într-un mod rușinos…e clar. A fost în felul meu. Și istoria o va spune. Mi-am asumat toate bunele și relele și până la urmă am mers pe calea mea. Da, e calea mea”, mai scria jurnalistul.

Mile Cărpenişan mai mărturisea pe blogul sau că „Aș vrea să fiu un om de zăpadă. Aș vrea să se bucure toți copiii în jurul meu, să stârnesc zâmbetele bunicilor lor și părinților ce odată au fost copii. Aș vrea să fiu un om de zăpadă pentru că trăiesc într-o țară plină de ura față de orice mai puțîn față de oamenii de zăpadă. Nu mai vreau să fiu din carne și oase pentru că alea se strică cu timpul. E țară în care e bine să fiu om de zăpadă. Atunci cu siguranță voi vedea multe zâmbete și sunt convins că nu mă va deranja nimeni. Păi ce nu aveți dovadă? Cine s-a preocupat vreodată serios să curețe zăpada? Nimeni. Așa că eu voi putea să rămân liniștit și să nu provoc griji prin simplă’mi existența până la primăvară. Cine s-ar îngrijora pentru un biet om de zăpadă? …. iar apoi când vine primăvară aș vrea să mă topesc și să devin apă. Să se scalde toți copiii în ea și să se bucure să se balaceasca și bunicii și da și părinții ce odată au fost și ei copii….”

Jurnalistul Mile Cărpenișan a încetat din viață la doar 34 de ani, în data de 22 martie 2010, după ce fusese mai multe zile în comă. El era internat de câteva zile la Spitalul Județean Timișoara, după ce suferise un blocaj renal și un șoc septic, declanșat de un furuncul. Directorul Spitalului Județean din Timișoara, Gheorghe Nodici, a declarat, luni, pentru Mediafax, că medicii se așteptau la decesul jurnalistului, în condițiile în care starea acestuia se agravase: „Starea acestuia s-a înrăutățit în ultimele zile și ne așteptam să se întâmple asta”. Surse medicale au precizat că decesul jurnalistului a survenit ca urmare a unui stop cardiac.