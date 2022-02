Salvați Copiii România acordă asistență umanitară pentru copiii și familiile lor, care se refugiază din Ucraina în România

Echipele Salvați Copiii România sunt pe teren, în proximitatea punctelor de frontieră cu Ucraina, și acordă asistență umanitară copiilor și familiilor acestora care se refugiază din calea războiului. Echipa locală a filialei din Suceava și voluntarii Salvați Copiii România au rămas pe teren, la punctul de trecere a frontierei din Siret, pentru a acorda sprijin imediat copiilor care au nevoie și care sunt marcați de experiența traumatică a războiului și a abandonării casei. Aproximativ 60 de copii, cu vârste cuprinse între 0 și 12 ani au primit vineri asistență și jucării.

Mai mult de 7,5 milioane de copii sunt prinși în mijlocul războiului din Ucraina, în risc de a fi dislocați, separați de familie și expuși traumei, întreruperii educației și accesului la servicii medicale.

Organizația Salvați Copiii România este prezentă în centrele pentru refugiați din Maramureș, Suceava și Galați, fiind pregatită să acorde ajutor umanitar persoanelor strămutate din Ucraina – pachete alimentare, produse de igienă personală, haine și încălțăminte. De asemenea, evaluăm constant nevoile și suntem în legatură cu autoritățile.

Încă înainte de noua escaladare a conflictului, 2,9 milioane de oameni din estul Ucrainei, din Donbas, au cerut asistență umanitară și 400.000 dintre ei sunt copii.

“Au supraviețuit opt ani unui război care le-a distrus familiile, școlile, spitalele, iar situația s-a agravat constant de la începutul anului. Odată cu escaladarările din ultimele zile, numărul copiilor în situație de risc iminent a crescut și familii întregi au fost nevoite să își abandoneze casele”, spune Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Organizația Salvați Copiii este activă în domeniul azilului încă din 1995, derulând o serie de proiecte ce oferă servicii educaționale și sociale adresate nevoilor specifice ale copiilor solicitanți de azil și refugiați, inclusiv minori neînsoțiți și persoane relocate. În cei 25 de ani de activitate în domeniul azilului 9.200 de copii și familiile acestora au beneficiat de activități zilnice, asistență financiară, consiliere socială și psihologică și suport material și educațional.

Scopul intervențiilor Salvați Copiii este de a asigura și promova respectarea drepturilor copiilor solicitanți de azil și beneficiari de protecție internațională, dar și de a contribui la îmbunătățirea situației acestora, oferind servicii integrate pentru a răspunde prompt nevoilor copiilor la momentul sosirii în România, pe perioada procedurii de azil și după obținerea protecției internaționale, în vederea integrării în plan social și educațional.

Servicii oferite de Salvaţi Copiii pentru migranți

În 2021, Salvați Copiii a acordat o atenție deosebită furnizării de servicii directe copiilor, părinților și adulților vulnerabili solicitanți de azil sau beneficiari ai protecției internaționale. În contextul creșterii numărului minorilor neînsoțiți (2.174), intervenția Salvați Copiii s-a concentrat pe asigurarea nevoilor de bază la momentul sosirii pe teritoriul României. 1.190 de copii și 571 de adulți au primit ajutor în Centrele Regionale de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil ale Inspectoratului General pentru Imigrări din București, Galați, Rădăuți, Șomcuta Mare și Timișoara.

Au fost desfășurate activități de asistență socială, cu accent pe acordarea de suport material pentru acoperirea nevoilor de bază, consiliere socială și informare. De asemenea, a fost oferit sprijin educațional pentru copii, în vederea asigurării accesului echitabil la educație. Au fost distribuite pachete cu materiale educaționale și recreative pentru copii, precum și pachete cu produse sanitare, îmbrăcăminte și alimente.

Astfel, numai în 2021, 1.020 de copii (dintre care 230 de minori neînsoțiți) și 352 de adulți au beneficiat de informare, iar 1.190 de copii și 571 de adulți au beneficiat de suport material pentru asigurarea nevoilor de bază la momentul sosirii în centre. Am oferit asistență în vederea accesării serviciilor sociale pentru 1.020 copii și 352 de adulți (consiliere, acompaniere, depunere dosare sociale, alocații, acte stare civilă, dosare de handicap etc.). Am colaborat cu unitățile medicale din centrele de cazare și am organizat sesiuni de informare pentru prevenirea răspândirii COVID-19, distribuind, totodată, pachete cu produse sanitare.