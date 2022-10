Schwarz IT HUB din România devine Schwarz Global Services HUB. Toate HUB-urile IT ale grupului, reunite sub o singură divizie

Schwarz IT HUB din România, centru de excelență IT care furnizează soluții digitale pentru grupul Schwarz, anunță că din toamna acestui an face parte din structura centrală SDL (Schwarz Dienstleistungen), sub egida Schwarz Global Services.

Divizia SDL, care include alături de România, hub-urile din Bulgaria și Spania, acționează în numele mărcilor Lidl, Kaufland, Schwarz Produktion, PreZero și oferă soluții digitale flexibile și servicii financiare adaptate serviciilor interne pentru întregul grup. Astfel, cu sprijinul Schwarz Global Services, colegii din diversele divizii ale grupului își vor putea gestiona prioritățile de business cu mai multă ușurință și într-un timp mai scurt.

„Povestea de succes Schwarz IT HUB merge la nivelul următor. Ne bucură să anunțăm o nouă etapă a dezvoltării echipei noastre, cu o componentă adițională de integrare în structurile grupului Schwarz. În vară am deschis noi oportunități în zona de infrastructură IT, cea de servicii și suport IT, dar și pe noi zone de tehnologie (Golang ori Mendix de exemplu). Începând din această toamnă, încorporăm o nouă divizie ce oferă servicii din zona administrativă și operațională, servicii pe care le vom furniza, atât la nivel de grup Schwarz, cât și anumitor companii ale grupului din țările în care suntem prezenți. Păstrăm focusul pe zona de dezvoltare, implementare si mentenanță software, dar ne extindem și pe alte tipuri de servicii. Mă bucură faptul că avem o echipă extraordinară. Opțiunea strategică a grupului de a dezvolta mai departe echipa din România e motivată în primul rând de performanța oamenilor de aici, dar și de potențialul noilor colegi alături de care ne propunem să creștem împreună”, a declarat Octavian Ichim, CEO Schwarz Global Services din HUB România.

Unul dintre obiectivele Schwarz Global Services este de a furniza cele mai inovatoare și eficiente soluții în retail, oferind astfel cea mai bună experiență de cumpărare. Departamentul financiar oferă soluții eficiente în domeniul contabilității financiare, în timp ce experții IT reprezintă motorul în procesul de transformare digitală.

Noua divizie va fi coordonată la nivel internațional de Claus ter Haar, manager al Schwarz Global Services International. Acesta are o experiență de 17 ani în cadrul Grupului Schwarz și, în trecut, a ocupat funcția de director financiar al Kaufland România și, ulterior, al Kaufland Germania.

Grupul Schwarz este o companie internațională, numărul unu la nivel european în business-ul de retail, cu aproximativ 550.000 de angajați în întreaga lume și peste 13.400 de magazine în peste 33 de țări. Grupul este alcătuit din cele două divizii de retail Lidl și Kaufland și are sediul în Neckarsulm din Baden-Württemberg. Schwarz Dienstleistung KG oferă servicii complete pentru companiile asociate grupului Schwarz.