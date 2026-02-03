Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după acordul de pace

Rutte, vorbind de la tribuna parlamentară, a spus că este „o mare onoare” să se afle în ceea ce a descris ca fiind inima unei „Ucraine vii și democratice”, lăudând reziliența poporului ucrainean în fața atacurilor zilnice ale Rusiei.

Despre vizita lui Rutte a scris, potrivit „European Truth”, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe rețeaua X. Președintele Ucrainei a publicat un videoclip de pe Piața Independenței, unde, împreună cu secretarul general al NATO, a comemorat memoria apărătorilor și apărătorilor ucraineni căzuți la datorie. De asemenea, la Kiev, Mark Rutte a luat cuvântul la deschiderea celei de-a 15-a sesiuni a Radei Supreme a Ucrainei.

Rusia a lansat un atac combinat asupra Ucrainei

De remarcat că Rutte a sosit în Ucraina după ce, în timpul nopții, Rusia a lansat un atac combinat asupra Ucrainei. Acest lucru s-a întâmplat pe fondul declarației președintelui american Donald Trump din 29 ianuarie, potrivit căreia Putin a acceptat să nu atace Kievul „și alte orașe” timp de o săptămână, fără a preciza de când urma să înceapă numărătoarea. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se adresează parlamentului ucrainean, Vehovna Rada, în cadrul unei vizite neanunțate la Kiev. potrivit digi24.ro.

Rutte: „Reprezentați un popor care continuă să lucreze chiar și sub bombardamentele zilnice”

„Națiunea ucraineană luptă cu înverșunare și curaj. Reprezentați un popor care continuă să lucreze chiar și sub bombardamentele zilnice”, a spus el. Rutte a reiterat angajamentul NATO față de Kiev, adăugând: „Suntem gata să oferim sprijin Ucrainei în mod rapid. Învățăm de la voi”.

El a mai spus că, odată ce se va ajunge la un acord de pace, Ucraina va beneficia de garanții de securitate, inclusiv forțe armate pe teren, avioane în aer și sprijin pe mare. Șeful NATO a mai declarat că majoritatea rachetelor de apărare aeriană furnizate Ucrainei au fost livrate prin mecanismul PURL, care canalizează fonduri de la aliați și parteneri.

„Prin PURL, aliații și partenerii furnizează milioane de euro. Din vara trecută, am livrat 75 % din toate rachetele trimise Ucrainei pentru a fi utilizate pe linia frontului și 90 % din cele utilizate pentru a proteja spațiul aerian al Ucrainei”, a spus Rutte.