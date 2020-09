Servicii de inchirieri microbuze si inchirieri autocare la cele mai bune preturi de la Transcar SRL

Transcarsrl este o firma care ofera servicii de inchirieri microbuze si inchirieri autocare la cele mai bune preturi pe aceasta nisa. Nu trebuie decat sa soliciti serviciile firmei de inchirieri microbuze pentru a beneficia de tot confortul in timpul calatoriilor de orice fel. Vrei sa pleci in vacanta cu un grup restrans de prieteni? Atunci solicita serviciile firmei de inchirieri microbuze transcarsrl, la un un raport optim pret/calitate. Vrei sa organizezi o excursie scolara cu un numar de pana la 20 de copii? Atunci solicita serviciile firmei de inchirieri transcarsrl. Vei putea negocia cele mai bune costuri pentru excursia scolara. Transportul elevilor se face in cele mai bune conditii de siguranta, confort si relaxare. Stabileste inca de la inceput perioada in care doresti sa pleci, stabileste ora la care vrei sa pleci si vei beneficia de cele mai serioase servicii de transport cu sofer.

Inchirieri autocare

Daca vrei sa calatoresti confortabil atunci cand pleci in excursii, apeleaza la firma de inchirieri autocare transcarsrl. Flota firmei de inchirieri autocare include transport modern in stare sanitara si tehnica perfecta. Poti inchiria autocare Mercedes, de exemplu, cu soferi profesionisti si la cele mai rentabile preturi. Pe baza preferintelor tale, poti alege un autocar sau mai multe, in functie de numarul de calatori, dintr-o gama larga de autocare confortabile, si cea mai buna optiune de la clasa economica, la clasa VIP. Inchirierea pe termen lung a unui autocar pentru 30 de locuri, cu sofer, este o modalitate excelenta de a rezolva problema transportului rapid de pasageri. Inchirierea unui autocar iti va permite sa economisesti costurile de transport pentru o excursie a unui grup de elevi sau adultii unei companii. Autocarele inchiriate difera in functie de numarul de locuri si in parametri. Alegerea unui autocar inchiriat se face in functie de cantitatea de bagaje transportate, prezenta centurilor de siguranta si aer conditionat, toaleta, TV si alte facilitati. De asemenea, unele modele au fost certificate separat pentru transportul in siguranta al copiilor mici.