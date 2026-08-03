Sesiunea de vară a admiterii la FSEGA, la final: Un candidat din zece a fost admis cu media 10

Informatica economică și Contabilitatea și informatica de gestiune, în topul preferințelor tinerilor

Specializările Informatică economică, Contabilitate și informatică de gestiune, Management și Marketing au înregistrat cea mai mare concurență pe locurile bugetate la admiterea din acest an la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În total, la toate programele de licență s-au înscris 2.140 de candidați, în creștere față de anul trecut, iar aproximativ 10% dintre aceștia au fost admiși cu media 10. Cele mai multe medii maxime sunt la specializările Informatică economică și Contabilitate și informatică de gestiune, ceea ce arată interesul ridicat al tinerilor pentru programele din domeniul digitalizării și contabilității.

„Anul acesta, peste 200 de candidați au fost admiși cu media 10 la majoritatea specializărilor și pe toate liniile de studiu – română, engleză, germană, maghiară, cu frecvență și învățământ la distanță. Dintre aceștia, 188 și-au asigurat nota maximă participând la edițiile din 2025 și 2026 ale concursului de cunoștințe Oeconomicus Napocensis, iar ceilalți sunt olimpici distinși la competiții școlare naționale și internaționale. Oeconomicus Napocensis funcționează ca o etapă de preadmitere, iar interesul în creștere din ultimii ani arată că elevii bine pregătiți își planifică din timp parcursul universitar și aleg programele FSEGA pentru a face primul pas către o carieră în domeniul economic”, spune conf. univ. dr. Răzvan V. Mustață, decanul FSEGA.

Media de admitere la programele de licență se calculează pe baza mediei examenului de bacalaureat, la care se pot adăuga punctajul obținut în cadrul concursului Oeconomicus Napocensis, organizat anual de FSEGA și adresat elevilor și absolvenților de liceu interesați de o carieră în domeniul economic, precum și alte bonificații din concursuri și olimpiade naționale și internaționale. Oeconomicus Napocensis este structurat pe 13 secțiuni, desfășurate în limba română, maghiară sau germană, și evaluează cunoștințele dobândite în liceu la discipline precum Economie, Matematică, Educație antreprenorială, Marketing, Contabilitate, Informatică, Tehnologia informației și comunicațiilor sau Finanțe. Candidații care obțin minimum nota 9 la concurs pot fi declarați admiși la FSEGA cu media 10, iar cei care obțin cel puțin nota 5, beneficiază de o bonificație de 10% din nota obținută, care se adaugă la media de bacalaureat.

La sesiunea de admitere din iulie, la programele de studiu FSEGA s-au înscris în total 3.289 de candidați, dintre care 2.140 pentru studii de licență și 1.149 pentru programele de masterat. La nivel de licență, în topul preferințelor sunt specializările Contabilitate și informatică de gestiune, Management și Marketing, iar pentru master, cele mai solicitate programe au fost cele de Expertiză contabilă și audit, Management contabil și audit, Business analytics și managementul informațiilor, Strategii şi politici de marketing, Managementul dezvoltării afacerilor, Bănci şi pieţe de capital, Fiscalitate și Managementul resurselor umane.

FSEGA este una dintre cele mai atractive facultăți de științe economice și business din România, interesul candidaților menținându-se ridicat atât pentru programele în limba română, cât și pentru cele cu predare în engleză, germană și maghiară. Programele cu predare în limbi străine au atras în acest an un număr mai mare de candidați comparativ cu anul trecut, fiind preferate atât de tinerii români care au studiat în alte țări și aleg să revină în România pentru facultate, cât și de studenții internaționali. În prezent, peste 200 de studenți internaționali sunt înmatriculați la toate specializările și anii de studiu, care provin din peste 30 de țări, majoritatea din Republica Moldova, dar și din Germania, Franța, Italia, Belgia, Ungaria, Coreea de Sud, Statele Unite ale Americii, Vietnam, Nigeria, Pakistan, Maroc, Egipt, Ucraina, Turcia și alte state din Europa, Asia și Africa.

„Rezultatele admiterii din acest an arată că interesul candidaților rămâne ridicat pentru programele FSEGA, în special pentru specializările care combină pregătirea economică cu competențele digitale și de business, dar și pentru programele cu predare în limbi străine. Obiectivul nostru este să oferim studenților nu doar o pregătire academică solidă, ci și competențele practice și experiențele internaționale de care au nevoie pentru o carieră de succes. În același timp, ne adaptăm permanent oferta educațională la schimbările din economie și la cerințele angajatorilor, astfel încât studenții noștri să învețe pe parcursul facultății ceea ce le va fi cu adevărat util în carieră”, spune Răzvan V. Mustață.

Pentru locurile rămase disponibile după sesiunea din iulie, FSEGA va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie. Înscrierile vor avea loc între 7 și 9 septembrie, rezultatele la proba de admitere vor fi comunicate pe 10 septembrie, iar după etapa de contestații, distribuire și confirmare a locurilor ocupate, pe 16 septembrie vor fi publicate rezultatele finale.

FSEGA este singura instituție de învățământ superior din România care oferă programe de licență în patru limbi de predare – română, engleză, germană și maghiară –, răspunzând astfel cerințelor unui mediu educațional și economic european. A fi student la FSEGA nu înseamnă doar participarea la cursuri și seminare. Facultatea pune la dispoziția studenților un Centru de Orientare și Consiliere Profesională, care oferă sprijin personalizat pe tot parcursul studiilor, de la consiliere emoțională și strategii de învățare, până la dezvoltarea abilităților de comunicare și pregătirea pentru primii pași în carieră.

Formarea practică este completată de incubatorul de afaceri al facultății, unde studenții își pot dezvolta propriile idei și lucrează alături de mentori și specialiști din mediul economic. De asemenea, parteneriatele internaționale și programele Erasmus le oferă oportunitatea de a studia la universități din întreaga lume, iar colaborările cu companii din diverse domenii înseamnă stagii de practică, proiecte desfășurate împreună cu mediul de afaceri și oportunități de angajare încă din timpul facultății.

O altă oportunitate oferită de FSEGA este participarea la competițiile internaționale de studii de caz, unde studenții lucrează în echipe și propun soluții pentru provocări reale de business, concurând cu echipe reprezentând unele dintre cele mai bune universități din lume. În anul universitar 2025-2026, studenții FSEGA au obținut cinci premii la astfel de competiții, printre cele mai importante fiind premiul I la Asper Business Case Competition din Canada și la Modul Business Championship din Austria. În ultimii șapte ani, echipele FSEGA au câștigat în total 38 de premii la competiții internaționale de prestigiu.