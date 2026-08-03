Turiștii care călătoresc în Bulgaria ar trebui să acorde o atenție deosebită bancnotelor de 50 de euro

De la începutul anului 2026, Tavex România a identificat 20 de bancnote euro contrafăcute, cu o valoare nominală totală de 1.910 euro, în timp ce datele din Bulgaria indică mai puține cazuri, dar cu bancnote de valori mai mari

După aderarea Bulgariei la zona euro, la 1 ianuarie 2026, turiștii români pot folosi aceeași monedă atât în Grecia, cât și în Bulgaria. Eliminarea necesității schimbului din lei în leva bulgărească simplifică vacanța, însă impune o atenție sporită atunci când se efectuează plăți în numerar, mai ales în perioada aglomerată a sezonului de vară.

De la începutul anului și până la jumătatea lunii iulie, Tavex România a identificat 20 de bancnote euro contrafăcute, cu o valoare nominală totală de 1.910 euro.

Observațiile specialiștilor companiei în domeniul schimbului valutar arată că multe dintre bancnotele contrafăcute nu sunt falsuri sofisticate. Cele mai frecvente indicii ale unui fals sunt hârtia obișnuită, filigranul lipsă sau reprodus incorect, hologramele aplicate superficial, lipsa unor elemente de siguranță și reacția necorespunzătoare la lumina ultravioletă. Șase dintre bancnotele identificate în România aveau chiar inscripțiile „COPY” sau „PROP COPY”, ceea ce arată că multe dintre pierderi ar putea fi evitate printr-o verificare rapidă a bancnotei imediat după primirea acesteia.

Mai puține bancnote contrafăcute în Bulgaria, dar cu o valoare totală cu 30% mai mare

Datele interne ale Tavex Bulgaria nu indică o creștere a numărului de bancnote euro contrafăcute identificate după adoptarea monedei euro, ci o creștere a valorii nominale a acestora.

În primele șapte luni ale anului 2025, birourile companiei au identificat 33 de bancnote euro contrafăcute, cu o valoare nominală totală de 2.720 euro. În aceeași perioadă din 2026 au fost identificate 26 de bancnote contrafăcute, însă valoarea lor nominală totală a crescut la 3.540 euro. Deși numărul bancnotelor contrafăcute a scăzut cu 21%, valoarea lor totală a crescut cu 30%, ceea ce indică o orientare către bancnote cu valori nominale mai mari. Valoarea medie a unei bancnote contrafăcute a crescut de la aproximativ 82 de euro la 136 de euro, iar ponderea bancnotelor de 100, 200 și 500 de euro a urcat de la 36% din totalul cazurilor identificate în 2025, la aproape 58% în 2026. Numărul bancnotelor contrafăcute de 200 de euro s-a dublat, de la patru la opt, iar numărul bancnotelor de 500 de euro identificate a crescut de la una la două.

Aceste date se bazează exclusiv pe tranzacțiile procesate în birourile Tavex și nu reprezintă statistici naționale privind circulația bancnotelor contrafăcute. În lipsa unei comparații cu numărul și valoarea totală a bancnotelor procesate, ele nu pot fi utilizate pentru a estima probabilitatea ca un turist să primească o bancnotă falsă. Totuși, datele indică o tendință clară de creștere a ponderii bancnotelor de valori mari în rândul falsurilor identificate.

„Datele nu indică faptul că Bulgaria a devenit o destinație mai riscantă pentru plățile în numerar după adoptarea monedei euro. Observăm mai puține bancnote contrafăcute, însă valoarea lor medie este mai mare. Acest lucru înseamnă că oamenii nu ar trebui să fie atenți doar la bancnotele de 20 și 50 de euro, cele mai utilizate, ci și la cupiurile cu valori mai mari”, a declarat Victor Dima, Manager de Trezorerie la Tavex România.

„În timpul verii, plățile sunt efectuate mai rapid, zonele turistice sunt aglomerate, iar oamenii verifică rareori restul pe care îl primesc. Nu este nevoie să fii expert pentru a identifica multe dintre bancnotele contrafăcute. În doar câteva secunde, acestea pot fi verificate prin atingerea hârtiei, privirea bancnotei în lumină și înclinarea ei pentru a observa elementele de siguranță”, a adăugat acesta.

La nivel european, probabilitatea de a primi o bancnotă euro contrafăcută rămâne redusă. Potrivit Băncii Centrale Europene, în 2025 au fost retrase din circulație 444.000 de bancnote contrafăcute, cu 20% mai puține decât în anul precedent. Acest lucru echivalează cu 14 bancnote contrafăcute la un milion de bancnote autentice aflate în circulație. Bancnotele de 20 și 50 de euro au reprezentat aproximativ 80% din totalul falsurilor identificate.

Cinci metode rapide pentru verificarea autenticității unei bancnote euro

1. Verificați textura hârtiei – O bancnotă euro autentică este realizată din hârtie din fibre de bumbac, care are o textură fermă și ușor aspră, nu netedă, precum hârtia obișnuită. Imaginea principală, inscripțiile, valoarea nominală și liniile scurte de pe margini trebuie să fie imprimate în relief și să poată fi simțite la atingere.

2. Verificați filigranul – Țineți bancnota în lumină. Ar trebui să apară treceri line între zonele luminoase și cele întunecate, precum și imaginea și valoarea nominală a bancnotei. Bancnotele din seria Europa includ și portretul Europei, personaj din mitologia greacă. Filigranul este integrat în hârtie și nu imprimat pe suprafața acesteia.

3. Verificați firul de siguranță – Privită în lumină, bancnota trebuie să prezinte un fir întunecat încorporat în hârtie, pe care se disting simbolul euro și valoarea nominală. Firul nu trebuie să pară imprimat sau lipit pe suprafața bancnotei.

4. Înclinați bancnota și observați holograma – La o bancnotă autentică, imaginile din banda holografică își schimbă aspectul atunci când bancnota este înclinată. În funcție de cupiură, holograma poate afișa portretul Europei, o fereastră transparentă, un element arhitectural, simbolul euro și valoarea bancnotei. O hologramă fixă sau lipită este un semnal clar de alarmă.

5. Observați cifra care își schimbă culoarea – La bancnotele din seria Europa, cifra lucioasă din colțul din stânga jos își schimbă culoarea din verde smarald în albastru închis atunci când bancnota este înclinată. În același timp, un efect luminos pare să se deplaseze în sus și în jos pe suprafața cifrei. În cazul bancnotelor contrafăcute, acest efect este de regulă doar imitat și nu se modifică dinamic atunci când bancnota este mișcată.

Specialiștii recomandă verificarea mai multor elemente de siguranță. În cazul unor suspiciuni, bancnota ar trebui comparată cu o altă bancnotă autentică de aceeași valoare nominală. O bancnotă suspectă nu trebuie folosită pentru efectuarea unei alte plăți. Punerea în circulație, cu bună știință, a unei bancnote contrafăcute reprezintă o infracțiune, chiar dacă persoana a primit-o inițial fără să știe că este falsă.

Bancnota trebuie predată pentru verificare Poliției, unei bănci sau băncii centrale competente. „Cea mai sigură metodă de prevenție începe înainte de plecarea în călătorie. Valuta ar trebui cumpărată doar de la bănci sau case de schimb valutar autorizate. Turiștii ar trebui să își verifice imediat restul primit și să folosească bancnote cu valori mai mici pentru cheltuielile de zi cu zi. Plățile cu cardul sunt disponibile în majoritatea locațiilor, însă este util ca turiștii să aibă asupra lor și numerar atunci când plătesc la mici comercianți, în piețe, parcări sau în alte zone turistice”, a concluzionat Victor Dima.