Sfaturi pentru dating de la Kaspersky

În ultima săptămână, filmul „Tinder Swindler” a fost în fruntea topurilor Netflix. Este un documentar despre un escroc care a avut mai multe „matches” cu femei pe Tinder, s-a prezentat drept un miliardar bogat, le-a invitat pe acestea la întâlniri, a obținut bani de la ele sub diverse pretexte și apoi a dispărut. Filmul a devenit deja atât de popular, încât publicații de top, inclusiv The Guardian, Vogue, Buzzfeed, BBC, NBC News și multe altele au discutat despre acest subiect. În urma publicității filmului, Tinder a anunțat recent că bărbatul prezentat în documentar nu mai are acces pe platformă.

Un număr mare de utilizatori ai serviciilor de dating se tem să nu întâlnească escroci. În 2021, Kaspersky a efectuat un sondaj în rândul utilizatorilor de aplicații de dating și a constatat că majoritatea respondenților se tem de potențialii parteneri, iar 65% dintre aceștia manifestându-și, în mod special, teama de a deveni victime ale escrocilor.

În același sondaj, majoritatea utilizatorilor (84%) se arătau pregătiți să se întâlnească fizic cu o persoană la o săptămână sau o lună de la momentul la care au cunoscut-o online. Înainte de prima întâlnire, jumătate dintre respondenți (50%) admiteau că ar fi îngrijorați, iar 38% declarau că ar fi entuziasmați.

Pentru a ajuta utilizatorii să găsească o compatibilitate perfectă în mod privat și în siguranță, Kaspersky a alcătuit o listă scurtă de sfaturi de urmat atunci când utilizați aplicațiile de dating.

– Nu distribuiți fotografii care oferă informații private, cum ar fi adresa dumneavoastră sau angajatorul. În schimb, utilizați fotografii din excursii sau obiective turistice cunoscute, fără detalii personale și fără alte persoane în cadru.

– Utilizați funcția de mesagerie încorporată a platformelor de dating, în loc să divulgați numărul dumneavoastră de telefon sau să utilizați alte aplicații de mesagerie. Dacă decideți să vă mutați pe un alt messenger, asigurați-vă că este configurat pentru a vă păstra datele private și protejate.

– Utilizați o soluție de securitate eficientă, care oferă protecție avansată pe mai multe dispozitive. Kaspersky Security Cloud vă poate ajuta să vă gestionați aplicațiile și să eliminați permisiunile acolo unde acestea nu sunt necesare.

– Verificați din nou setările de confidențialitate ale conturilor de pe rețelele sociale și din aplicațiile de dating, pentru a vă asigura că informațiile sensibile, cum ar fi adresa de domiciliu sau locul de muncă, nu sunt accesibile public.

– Reduceți riscul de doxing prin efectuarea unei autoverificări. Căutați pe Google propriul profil și imaginați-vă că încercați să găsiți informații despre dumneavoastră – vedeți ce puteți găsi. S-ar putea chiar să vă surprindă multitudinea informațiilor.

Pentru a face întâlnirile offline sigure și plăcute, Kaspersky prezintă câteva sfaturi simple recomandate de terapeuții din cabinetul din München, Liebling și Schatz:

– Alegeți locuri publice pentru primele câteva întâlniri, fie că este vorba de un restaurant, o simplă plimbare sau un film la cinema.

– Transmiteți unei persoane de încredere toate detaliile întâlnirii – când, unde și cu cine.

– Nu vă întâlniți în apropierea locuinței pentru a evita să fiți urmăriți până acasă.

– Nu împărtășiți imediat adresa dumneavoastră.

– Dacă aveți orice suspiciune, puneți punct întâlnirii.

– Amintiți-vă că nu sunteți obligat să faceți nimic din ce nu doriți să faceți.

– Aveți încredere în instinctele dumneavoastră și nu oferiți încredere excesivă persoanei cu care vă întâlniți.