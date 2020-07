Sfaturi pentru soferii de autoturisme pe cutie automata de viteze

Numarul soferilor interesati sa isi achizitioneze un autoturism pe cutie automata de viteze este tot mai mare. Insa datorita costurilor mai mari ale unui astfel de autoturism, cele mai multe masini pe cutie automata sunt masini rulate. In acest context inainte de achizitionarea unui astfel de autoturism trebuie sa te asiguri de functionarea in parametrii optimi a cutiei automate. Pentru acest lucru poti oricand sa apelezi la serviciile oferite de un service auto specializat in reparatii cutii automate. Aici vei putea face toate testarile necesare pentru verificarea cutiei de viteze.

Pe de alta parte sunt soferi care au achizitionat o masina pe cutie automata noua si odata cu trecerea timpului au inceput sa observe mici probleme sau chiar defectiuni majore la cutia de viteze. In aceste conditii nu exista alta recomandare mai sanatoasa pentru cutia de viteze decat aceea de a te adresa unui service auto specializat in astfel de cutii automate. Un astfel de service poate pune la dispozitia oricarui sofer mecanici care au pregatirea necesara si experienta pentru a rezolva chiar si cele mai dificile probleme aparute la cutia de viteze automata a oricarui model de autoturism.

Cauta cel mai bun service auto in reparatii cutii automate

Desi soferii nu isi doresc sa se gandeasca la eventualitatea unor probleme cu masina lor, trebuie spus ca este indicat sa stii exact carui service auto te adresezi in caz de defectiuni la autoturism inca dinainte de a avea vreo problema. Astfel vei fi pregatit cu datele de contact si cu informatiile cu privire la serviciile prestate de unitatea de service auto respectiva.

Pornind de la aceasta premisa este indicat ca in momentul in care ai achizitionat o masina pe cutie automata sa cauti un service auto specializat in reparatii cutii automate. Criteriile de care trebuie sa tii cont se refera in principal la pregatirea personalului, la experienta in repararea cutiilor automate, dar si la promptitudinea cu care orice defectiune poate fi solutionata. De asemenea, trebuie avut in vedere si raportul calitate-pret pentru serviciile prestate, dar si pentru piesele folosite pentru inlocuirea pieselor uzate de pe autoturism.

Unul dintre service-urile auto care raspund foarte bine tuturor acestor criterii atunci cand vine vorba despre reparatii cutii automate este Automatic Gearbox din Bucuresti. Acest service auto poate fi oricand alegerea cea mai buna pentru toti soferii de autoturisme pe cutie automata de viteze, fie ca vorbim despre revizia cutiei de viteze, fie ca vorbim despre rezolvarea unor eventuale defectiuni.

Service auto cu autorizatie RAR si preturi avantajoase

Datorita experientei de peste 20 de ani in repararea cutiilor de viteze pentru toate tipurile de autoturisme, dar si ca urmare a cursurilor de specializare in reparatii cutii automate a intregii echipe de mecanici, Automatic Gearbox este un service auto recunoscut de catre Registrul Auto Roman. Acest lucru este o garantie pentru toate serviciile prestate.

Dincolo de calitatea manoperei si a pieselor folosite, la Automatic Gearbox vei beneficia si de preturi avantajoase. Serviciile de diagnoza sunt gratuite si inainte de inlocuirea pieselor uzate se incearca reconditionarea acestora. Toate serviciile sunt disponibile pe www.reparatiecutieautomata.ro.