Europa conduce topul: Cele mai sigure companii aeriene low-cost din 2025

Un nou raport bazat pe date demontează mitul că siguranța ar fi neglijată de companiile low-cost, Europa domină clasamentul.

Când auzim de „companii low-cost”, ne gândim adesea la prețuri mici, dar rar la siguranță. Mai ales pentru cei care au rețineri legate de zbor, iar asta nu e deloc rar: studiile arată că până la 40% dintre oameni se tem într-o oarecare măsură de zbor. Totuși, realitatea e cu totul alta: zborul rămâne una dintre cele mai sigure forme de transport, cu doar 0,03 decese la un milion de pasageri în 2023.

Și, în ciuda miturilor, companiile aeriene low-cost nu sunt mai puțin sigure decât cele tradiționale. Un nou raport realizat de AirAdvisor vine să schimbe această percepție. Clasamentul global al siguranței pe 2025 dezvăluie cele mai sigure 20 de companii aeriene low-cost din lume, multe dintre ele din Europa, și arată clar că un bilet ieftin nu înseamnă compromisuri la capitolul siguranță.

Ce face ca acest clasament să fie diferit

Doar date legate de siguranță: Spre deosebire de clasamentele bazate pe recenziile pasagerilor sau calitatea serviciilor la bord, evaluarea AirAdvisor se bazează exclusiv pe indicatori obiectivi de siguranță, folosind un model transparent în șase factori care analizează: istoricul accidentelor, controalele oficiale de siguranță, vechimea flotei, sistemele interne de management al siguranței, standardele de pregătire ale piloților și stabilitatea financiară.

Peste 300 de companii aeriene analizate: Fiecare candidată a fost evaluată în funcție de istoricul accidentelor fatale, auditurile autorităților internaționale, vârsta flotei, rigoarea pregătirii piloților, sistemele de management al siguranței (SMS) și stabilitatea financiară.

Accidente zero obligatoriu: Companiile care au înregistrat orice accident fatal în ultimii zece ani au fost automat descalificate.

„Mitul că biletele ieftine înseamnă siguranță scăzută persistă. Dar realitatea e cu totul alta”, spune Anton Radchenko, CEO al AirAdvisor.

„În multe cazuri, companiile low-cost folosesc aeronave mai noi și operează rute mai simple, ceea ce le permite să depășească liniile aeriene tradiționale la capitolul siguranță.”

Ranking 🏆 Companie aeriană Accidente fatale (ultimii 10 ani) Certificare IOSA Scor audit ICAO Vârsta medie a flotei (ani) Scor SMS / instruire (din 10) Stabilitate financiară (din 10) 1 HK Express 0 Da 93 7.3 9 9

2 Jetstar Group

0

Da

92

8

9

9 3 Scoot 0 Da 93 (est.) 7.8 9 9 4 flydubai 0 Da 90 7.8 8.9 9 5 ZIPAIR 0 Da 89 8.8 8.7 8.7 6 easyjet 0 Da 91 10.5 8.9 8.8 7 AirAsia 0 Da 88 9 8.8 8.6 8 IndiGo 0 Da 88 9 8.7 8.6 9 VietJetAir 0 Da 87 8.8 8.6 8.4 10 airBaltic 0 Da 89 (est.) 9.5 8.6 8.5

11 Iberia Express

0

Da

89 (est.)

9

8.5

8.4 12 Ryanair 0 Da 90 11 8.8 8.7

13 Frontier airlines

0

Da

89

10

8.7

8.5 14 WizzAir 0 Da 88 9.5 8.7 8.5 15 LEVEL 0 Da 88 10 8.6 8.4

16 Transavia France

0

Da

89 (est.)

11

8.5

8.4 17 Volotea 0 Da 88 (est.) 11 8.5 8.3

18 Vueling Airlines

0

Da

88

11

8.5

8.3 19 Jet2.com 0 Da 88 11 8.4 8.3 20 Eurowings 0 Da 88 11.2 8.4 8.3

Clasamentul din 2025 al companiilor aeriene low-cost sigure contrazice convingerile vechi despre zborurile low-cost, arătând că multe dintre aceste companii nu doar că respectă standardele de siguranță din industrie, ci chiar le depășesc.

Leadershipul european în aviația low-cost

În 2025, companiile europene low-cost domină topul celor mai sigure linii aeriene, demonstrând că siguranța nu ține de prețul biletului, cu 11 companii aeriene aflate în Top 20. Această performanță nu ține doar de număr, ci mai ales de modul în care aceste companii operează. Companii precum easyJet, Ryanair și Wizz Air operează într-una dintre cele mai strict reglementate piețe de aviație din lume, unde siguranța este atent supravegheată, iar controalele sunt transparente și constante

Aceste companii combină flote moderne, operațiuni bine organizate și instruirea riguroasă a echipajelor cu o rețea de rute directe (point-to-point), o formulă care reduce complexitatea operațională și minimizează riscurile. Rezultatul: un model european în care structura, transparența și consistența generează performanțe remarcabile în materie de siguranță.

Elementele-cheie care definesc excelența în siguranță a companiilor low-cost:

Flote mai noi: Cele mai multe dintre companiile din top operează aeronave cu o vechime medie de 8–10 ani, comparativ cu 12–15 ani în cazul multor operatori tradiționali. Avioanele mai noi înseamnă un risc mai scăzut de defecțiuni tehnice ce limitează problemele mecanice și nevoia de reparații neprevăzute.

Rețele de zbor mai simple: Zborurile directe, fără escale sau noduri complexe, reduc riscul de întârzieri, oboseală a echipajului și erori umane.

Certificări și audituri de siguranță: Toate companiile din Top 20 dețin certificarea IOSA și au obținut scoruri peste media globală în auditul de siguranță ICAO.

Investiții constante în cultura siguranței: Aceste companii folosesc Sisteme Avansate de Management al Siguranței (SMS), antrenamente regulate pe simulatoare și instrumente de analiză a riscurilor, exact ca marile companii aeriene de linie.

„Companiile low-cost reduc tarifele, nu și standardele de siguranță”, spune Radchenko.

„În spatele fiecărui bilet convenabil se află o echipă bine pregătită, o aeronavă modernă și proceduri stricte care funcționează în tăcere pentru a te proteja din clipa în care decolezi până la aterizare.”

„Pasagerii pot călători fără griji vara aceasta, știind că aceste companii respectă cele mai ridicate standarde internaționale de siguranță.”

Iar datele sunt clare: un bilet low-cost nu înseamnă siguranță de compromis. Multe dintre aceste companii devin noul reper global în materie de siguranță și gestionare a riscurilor.

Metodologie: O analiză complexă, bazată pe criterii clare și măsurabile

Istoricul de siguranță (35%)

Companiile trebuie să nu fi avut accidente fatale, incidente care au dus la pierderea totală a aeronavei sau incidente grave la bord în ultimii 10 ani. Acesta este un criteriu binar: orice incident de acest tip duce automat la excludere.

Surse de date: Aviation Safety Network (ASN), ICAO, IATA, FAA, EASA, CASA.

Certificări și performanța în audituri (25%)

Această categorie combină statutul de certificare IOSA cu rezultatele auditului ICAO USOAP, axându-se pe navigabilitate, operațiuni de zbor și investigarea accidentelor. Companiile aflate pe listele internaționale de supraveghere a siguranței sunt automat descalificate.

Metodă de evaluare: scorul auditului ICAO (scalat) și deținerea certificării IOSA.

Sisteme operaționale de siguranță (15%)

Se evaluează existența și maturitatea sistemelor interne de management al siguranței (SMS), inclusiv audituri interne, programe LOSA și raportarea voluntară a incidentelor.

Scor: de la 0 la 10.

Vârsta flotei și întreținerea (10%)

Companiile care operează aeronave mai noi primesc un scor mai mare. Sunt evaluate conformitatea cu directivele producătorului și aplicarea unor practici de mentenanță preventivă.

Scorul: rezultatele auditului ICAO (ajustate pe scară) și deținerea certificării IOSA.

Instruirea piloților și cultura siguranței (10%)

Se evaluează utilizarea simulatoarelor, programele CRM, instruirea pentru gestionarea situațiilor critice, precum și cultura siguranței reflectată în audituri și evaluările autorităților.

Scor: de la 0 la 10.

Stabilitatea financiară și operațională (5%)

Companiile stabile sunt mai puțin predispuse să facă compromisuri în privința siguranței. Se punctează calitatea de membru IATA, continuitatea financiară și lipsa proceselor de restructurare sau suspendare a activității.

Scor: de la 0 la 10.

Toate datele au fost verificate prin cel puțin două surse independente, inclusiv IATA, ICAO USOAP, ASN, Cirium, FlightGlobal, Planespotters, autorități naționale și documente oficiale oferite de companiile aeriene. Operatorii care nu au furnizat date complete sau care apar pe listele de supraveghere a siguranței au fost excluși sau penalizați.

„Acesta nu e un concurs de popularitate”, a declarat Radchenko.

„Este un clasament riguros, bazat pe date, conceput pentru a le oferi pasagerilor încrederea de a alege informat.”

Concluzie

Deși acest clasament aduce în prim-plan cele mai performante companii low-cost în materie de siguranță, este important de reținut că aviația comercială rămâne una dintre cele mai sigure forme de transport.

Potrivit IATA, în 2022 s-au operat peste 32 de milioane de zboruri la nivel global, fiind înregistrate doar cinci accidente fatale, ceea ce înseamnă o rată de fatalitate de 0.000016%.

Ceea ce diferențiază companiile din Top 20 nu este doar istoricul impecabil de siguranță, ci și angajamentul lor activ față de prevenirea riscurilor, de la programe avansate de instruire, la flote moderne și sisteme de siguranță de ultimă generație.

Clasamentul realizat de AirAdvisor recunoaște această performanță și oferă pasagerilor o resursă bazată pe date concrete, menită să îi ajute să ia decizii informate și încrezătoare, fără a presupune că biletele ieftine înseamnă standarde mai joase.