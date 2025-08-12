Tranzacție finalizată: ROCA Investments intră în acționariatul Adrem cu o participație de 20%

ROCA Investments și Grupul Adrem anunță finalizarea tranzacției în urma căreia ROCA Investments devine acționar minoritar în grupul energetic, cu o participație de 20% din acțiuni. Tranzacția a primit avizul Consiliului Concurenței.

Prezența Roca Investments în noua structură de acționariat va susține accelerarea planurilor strategice de dezvoltare și scalare ale Adrem. Investițiile vor fi direcționate, în principal, către extinderea și diversificarea proiectelor de tip EPC (Engineering, Procurement, and Construction), dezvoltarea infrastructurii pentru energie regenerabilă și digitalizarea rețelelor electrice. Prin aceste inițiative, grupul va crea noi oportunități de creștere, contribuind la modernizarea sistemului energetic și la consolidarea securității energetice a României.

Prin această tranzacție, ROCA Investments își reafirmă angajamentul față de misiunea asumată încă din 2018 – aceea de a stimula dezvoltarea economiei locale prin proiecte investiționale orientate către domenii din sectoare strategice ale economiei românești, cu potențial real de transformare pe termen lung. Adrem reflectă pe deplin această viziune, fiind un business antreprenorial solid, orientat spre inovație și deschis către piețele regionale.

„Viitorul României depinde de puterea sectoarelor sale strategice. Infrastructura energetică este unul dintre cele mai importante, iar investiția ROCA Investments în Adrem reprezintă un pas decisiv către consolidarea acestui domeniu. Parteneriatul cu Corneliu Bodea înseamnă alăturarea experienței și energiei echipei noastre unui lider național vizionar, pentru a construi împreună un sector vital pentru țară”, declară Rudi Vizental, CEO și co-fondator ROCA Investments.

„Intrarea în acționariat a ROCA Investments susține obiectivul Adrem de a atrage capital local pentru dezvoltarea accelerată a grupului, ce va fi condus în continuare de echipa actuală de management. Este un pas important către consolidarea unei povești de succes românești, care își propune în continuare să fie un exemplu de performanță în piața locală”, adaugă Corneliu Bodea, CEO, Adrem.