fARAD revine la Arad pentru a 12-a ediție și lansează, în premieră, o competiție de scurtmetraje documentare românești

Festivalul internațional de film documentar fARAD revine în această toamnă la Arad pentru cea de-a 12-a ediție, între 8 și 12 octombrie, cu cinci zile de proiecții, întâlniri cu invitați din România și din străinătate și o secțiune nouă competitivă.

Competiția națională de scurtmetraje este o inițiativă a echipei artistice a festivalului pentru a susține și promova cineaștii emergenți și este deschisă exclusiv filmelor documentare, hibrid și experimentale produse în România, cu durata maximă de 45 de minute. La capătul perioadei de înscriere s-au înregistrat nu mai puțin de 89 de titluri, selecția va fi realizată de Dimitris Kerkinos (director artistic fARAD) și va include trei programe de filme proiectate în prezența autorilor, urmate de sesiuni de Q&A.

Titlul câștigător va fi recompensat cu un premiu de 1.000 de euro, acordat regizorului de un juriu format din profesioniști ai industriei, iar filmul distins cu o mențiune specială va beneficia de o sesiune de mentorat cu Dana Bunescu – unul dintre cei mai apreciați editori și designeri de sunet din cinematografia românească.

Pe lângă programul de filme, revine și Laboratorul fARAD, ajuns la a 10-a ediție – un spațiu de dezvoltare creativă dedicat tinerilor cineaști cu proiecte documentare aflate în diverse stadii de lucru. Parțial inspirat de laboratoarele Sundance și IDFA, Laboratorul fARAD oferă participanților sesiuni de feedback aplicat și ateliere practice. Unul dintre proiectele dezvoltate aici anterior – Viitor luminos (r. Andra MacMasters), lansat la IDFA și premiat pentru Debut în cadrul Zilelor Filmului Românesc la TIFF 2025 – va fi proiectat la fARAD în prezența regizoarei, în cadrul programului tematic.

Tema celei de-a 12-a ediții fARAD este anticipată de teaser-ul atașat, realizat de Matei Branea, autorul campaniei de imagine fARAD 2025, și va fi anunțată oficial la începutul lunii septembrie, pe www.farad.ro și pe canalele de social media ale festivalului, laolaltă cu programul de filme și titlurile selecționate în competiția națională de scurtmetraje.

Inițiat și dezvoltat ca un eveniment dedicat educării prin imagine a publicului, dar și revitalizării interesului pentru filmul de artă, Festivalul fARAD a fost lansat în 2014 la inițiativa Corinei Șuteu, președintele festivalului, și a Insula 42, în colaborare cu Centrul Municipal de Cultură Arad.

Festivalul se află sub patronajul Primăriei Municipiului Arad și este produs și curatoriat de Insula 42, director artistic Dimitris Kerkinos și consultant artistic Mihai Chirilov, coordonator general: Elvira Lupșa. Co-fondator: Oana Radu.

Ediția a 12-a este co-organizată de Insula 42 și de Primăria Arad prin Centrul Municipal de Cultură Arad și susținută de Banca Transilvania, Groupama, Centrul Național al Cinematografiei, UCIN și Institutul Francez din România.