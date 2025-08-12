Raport nou: Peste un miliard de pui de carne beneficiază de măsuri de bunăstare prin Angajamentul European pentru Pui (ECC)

Open Wing Alliance prezintă noi date despre progresele industriei avicole și necesitatea urgentă a transparenței publice.

Raportul de progres arată că peste 1,3 miliarde de pui de carne din Europa vor avea parte de condiții de viață mai bune datorită angajamentelor corporative aliniate la ECC (European Chicken Commitment), iar peste 260 de milioane de pui beneficiază deja de aceste îmbunătățiri.

Angajamentul European pentru Pui este o politică bazată pe dovezi științifice, concepută pentru a aborda probleme esențiale de bunăstare, precum creșterea accelerată, supraaglomerarea și sacrificarea inumană.

“Progresul din Europa, susținut de angajamentele unora dintre cei mai mari producători și retaileri, arată încă o dată că schimbarea trebuie să înceapă și la noi. Lipsa de implicare și de transparență a companiilor reprezintă o piedică majoră pentru progresul României în direcția îmbunătățirii sistemelor avicole intensive de creștere a puilor de carne.”, declară Alexandra Ștefan, coordonatoarea inițiativei în România, parte a unui efort desfășurat la nivel european.

Cele mai importante date din raport:

334 de companii s-au angajat să respecte standardele ECC, ceea ce va reduce suferința a 1,3 miliarde de pui de carne anual;

Printre cele mai importante companii care au adoptat angajamentul și raportează progresul se află Carrefour (Franța și Spania), Auchan (Franța) și Lidl (Franța).

Cel mai mare producător de pui din Franța, LDC Grup, s-a angajat să treacă toate produsele sale de pui marcă proprie la standardele ECC până în 2028. Acest angajament va îmbunătăți viața a aproximativ 120 de milioane de păsări pe an, reprezentând aproape 12% din întreaga producție de carne de pui din Franța.

Multe companii de catering au făcut angajamente la nivelul UE, inclusiv Sodexo, Elior Group și Compass Group

Trei dintre cei mai mari producători europeni de pui de carne furnizează pui conform standardelor ECC la scară largă.

Numeroase grupuri hoteliere și-au asumat angajamentul la nivelul UE, inclusiv LouvreHotels, Scandic Hotels și Accor

La nivelul Uniunii Europene, liderii pieței alimentelor congelate și-au luat angajamentul de a adopta standardele ECC. Printre cele mai cunoscute companii europene care au aderat se numără Nestlé, Unilever, Danone și Kraft Heinz

un brand de hrană pentru animale de companie și-a luat angajamentul de a îmbunătăți bunăstarea puilor de carne. Hill’s s-a angajat să respecte toate cerințele ECC până în 2030

Ce este Angajamentul European pentru Pui?

Angajamentul European pentru Pui propune schimbări simple, dar esențiale, care aduc o diferență reală în viața animalelor. Puii beneficiază de mai mult spațiu, lumină naturală și aer proaspăt, fiind crescuți în rase care le reduc suferința. Sunt prevăzute, de asemenea, metode de sacrificare mai umane, iar respectarea acestor standarde este asigurată prin audituri externe.

Pe scurt, un pui crescut în condiții mai bune este un animal mai sănătos și o alegere mai responsabilă pentru consumatori. Această politică contribuie direct la reducerea celor mai grave forme de suferință asociate cu creșterea intensivă a puilor pentru carne.

Conform Institutului Național de Statistică în România, în anul 2024, au fost sacrificate aproximativ 349 de milioane de pui, majoritatea fiind pui de carne crescuți în sisteme intensive.